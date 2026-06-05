Howard Hughes Holdings schließt Übernahme der Vantage Group ab - und Bill Ackman kommt mit seiner "modernen Berkshire" einen entscheidenden Schritt voran
Howard Hughes Holdings schließt die bereits angekündigte Übernahme der Vantage Group Holdings Ltd., eines führenden Spezialversicherungs- und Rückversicherungsunternehmens, für rund 2,1 Mrd. Dollar erfolgreich ab.
Damit kommt Starinvestor Bill Ackman seinem Ziel einen großen Schritt näher, Howard Hughes in eine diversifizierte Holdinggesellschaft zu verwandeln.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen