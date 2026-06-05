Howard Hughes Holdings schließt Übernahme der Vantage Group ab - und Bill Ackman kommt mit seiner "modernen Berkshire" einen entscheidenden Schritt voran

Howard Hughes Holdings schließt die bereits angekündigte Übernahme der Vantage Group Holdings Ltd., eines führenden Spezialversicherungs- und Rückversicherungsunternehmens, für rund 2,1 Mrd. Dollar erfolgreich ab. Damit kommt Starinvestor Bill …



