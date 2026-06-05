Almonty platziert fette Kapitalerhöhung zu 45% über (!) dem aktuellen Börsenkurs
Almonty Industries hat heute mit einer Kapitalerhöhung die Märkte verschreckt. Der Wolfram-Spezialist will über die Emission von vorrangigen Wandelanleihen mit Fälligkeit im Jahr 2031 satte 700 Millionen Dollar aufzubringen, mit der Option auf eine Aufstockung um weitere 100 Millionen Dollar.
Die Struktur ermöglicht die Umwandlung der Schulden in Eigenkapital, was eine mögliche zukünftige Verwässerung der Anteile für bestehende Aktionäre bedeuten würde - und daher nicht gut an der Börse ankommt. Der Emissionserlös soll zur Refinanzierung bestehender Schulden, zur Stärkung des Betriebskapitals sowie zur Finanzierung potenzieller Akquisitionen und des allgemeinen Betriebs verwendet werden. Ein Teil des Erlöses wird dabei für finanzielle Absicherungsgeschäfte (Capped-Call-Deals) verwendet, um das Verwässerungsrisiko durch eine zukünftige Umwandlung der Anteile zu verringern. Es fließt also nicht alles Geld ins Business. Auch das stößt einigen Anlegern wohl sauer auf.
Doch was steckt dahinter? Denn eigentlich war Almonty durch die Kapitalmaßnahmen von vor einem halben Jahr gut durchfinanziert. Also, was soll das? Und was eine "Black Box" damit zu tun?
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