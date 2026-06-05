UBS belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 52 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,89 % und einem Kurs von 36,06 auf Tradegate (05. Juni 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -7,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,43 %.

Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 35,51 Mrd..

Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,25Euro. Von den letzten 4 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 52,00Euro was eine Bandbreite von +10,90 %/+44,16 % bedeutet.