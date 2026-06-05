ANALYSE-FLASH
UBS belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 52 Euro
- UBS belässt Bayer auf Buy mit Kursziel 52 Euro
- Bayer verfolgt zweigleisigen Ansatz in Glyphosatklage
- Sammelklage soll an Bundesbezirksgericht Missouri
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Aus über Nacht eingereichten Schriftsätzen gehe hervor, dass der Agrarchemie- und Pharmakonzern einen zweigleisigen Ansatz verfolge, um die Glyphosat-Sammelklage in den USA an das Bezirksgericht im Bundesstaat Missouri zurückzuverweisen, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 05:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,89 % und einem Kurs von 36,06 auf Tradegate (05. Juni 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -7,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,43 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 35,51 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,25Euro. Von den letzten 4 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 52,00Euro was eine Bandbreite von +10,90 %/+44,16 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 52 Euro
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https://www.boerse.de/boersenfeiertage/
Es ist schon offensichtlich, wer hier short reingegangen ist und die Hoffnung hegt, dass eine breitere Masse sich mit anstecken lässt. Nur gibt es aktuell keinen Grund für die eine, noch für die andere Bewegung. Die fundamentale Unterbewertung ist noch da und ebenfalls die Klagerisiken. Bezeichnend ist der Abverkauf an der Europäischen Börse und die Zukäufe an der Amerikanischen. Wird der SC sich auch nur partiell positiv äußern, werden viele Anleger hier in die Röhre schauen.
Ich erwarte auch so etwas in dieser Art. Ob Bayer dann einen Teil der fuer die Klagen vorgesehenen Rueckstellungen aufloesen kann? Vermutlich werden sie es aus Vorsicht erstmal noch nicht tun. Vielleicht spaeter. Ich bin seit heute auch wieder dabei. Ich dachte wenn ich mit der Aktie nochmal etwas verdienen will, dann ist jetzt der Moment einzusteigen. Wenn ein positives Urteil da ist, wird man wahrscheinlich nicht mehr mit einer 3 am Anfang hineinkommen. Das Risiko gehe ich ein.