🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/INR WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/INR

    7,8 % Wachstum

    713 Aufrufe 713 0 Kommentare 0 Kommentare

    Indien überrascht die Märkte: Wachstum brummt trotz Öl-Schock

    Indiens Wirtschaft wächst stärker als erwartet. Doch hohe Energiepreise, El Niño und ein schwacher Monsun könnten den Boom 2027 bremsen.

    Für Sie zusammengefasst
    7,8 % Wachstum - Indien überrascht die Märkte: Wachstum brummt trotz Öl-Schock
    Foto: OpenAI

    Die indische Regierung meldete am Freitag, dass das reale BIP im Schlussquartal des Fiskaljahres 2025/26, also Januar bis März 2026, um 7,8 Prozent gewachsen ist. Für das Gesamtjahr 2025/26 wurde das Wachstum auf 7,7 Prozent beziffert, nach 7,1 Prozent im Vorjahr. Das nominale BIP stieg im Gesamtjahr um 8,9 Prozent.

    Damit fiel das Wachstum stärker aus als erwartet. Eine Reuters-Umfrage hatte zuvor für das Januar-März-Quartal nur mit 7,2 Prozent gerechnet. Getragen wurde die Entwicklung laut Reuters von robuster privater Investitionstätigkeit, besserer Agrarproduktion und starker Bautätigkeit. Die Bruttowertschöpfung legte im Quartal um 7,9 Prozent zu.

    Der stärkste Rückenwind kam aus der Binnenwirtschaft. Reuters nennt private Investitionen mit einem Plus von 10,8 Prozent, den höchsten Wert seit 3 Jahren. Der private Konsum, der rund 57 Prozent des BIP ausmacht, wuchs um 7,1 Prozent. Die Staatsausgaben legten um 4,9 Prozent zu.

    Ihre Lieblingsaktie geschenktwallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

     

    Die Chefökonomin Aditi Nayar sagte dazu: "Angesichts der Unsicherheit über die Beilegung des Konflikts stellen erhöhte Energiepreise über einen längeren Zeitraum ein Abwärtsrisiko für das Wachstum in der nahen Zukunft dar, einschließlich gedämpfter Aussichten für die Investitionsnachfrage, negativer Auswirkungen auf die Unternehmensrentabilität und einer Dämpfung der Verbraucherstimmung. Darüber hinaus haben die mögliche Entwicklung von El-Niño-Bedingungen und die Prognose eines schwachen Monsuns für 2026 die Aussichten für die Landwirtschaft und die Nachfrage im ländlichen Raum für das zweite Halbjahr getrübt. Unter der Annahme eines durchschnittlichen Rohölpreises von 95 US-Dollar pro Barrel rechnet ICRA mit einem Rückgang des BIP-Wachstums auf unter 6,5 Prozent im Geschäftsjahr 2027 gegenüber 7,7 Prozent im Geschäftsjahr 2026."

    Sakshi Gupta, leitende Ökonomin der HDFC Bank kommentierte: "Das BIP-Wachstum fiel im vierten Quartal positiv aus, angeführt von einem stärker als erwarteten Wachstum bei Konsum, Investitionen und Vermögenswerten. Die durch den Konflikt in Westasien im März verursachten Störungen scheinen die wirtschaftliche Dynamik nur begrenzt beeinträchtigt zu haben. Wir gehen davon aus, dass sich das BIP-Wachstum im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 abschwächen wird, da die erhöhten Energiekosten und deren Auswirkungen auf die Margen das Wachstum belasten. Wir erwarten jedoch, dass ein positives Exportwachstum zusammen mit dem Konsum der privaten Haushalte das Wachstum stützen wird."

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Währung EUR/INR wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 110,4INR auf Forex (05. Juni 2026, 15:16 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    7,8 % Wachstum Indien überrascht die Märkte: Wachstum brummt trotz Öl-Schock Indiens Wirtschaft wächst stärker als erwartet. Doch hohe Energiepreise, El Niño und ein schwacher Monsun könnten den Boom 2027 bremsen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     