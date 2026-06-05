Indien überrascht die Märkte: Wachstum brummt trotz Öl-Schock

Damit fiel das Wachstum stärker aus als erwartet. Eine Reuters-Umfrage hatte zuvor für das Januar-März-Quartal nur mit 7,2 Prozent gerechnet. Getragen wurde die Entwicklung laut Reuters von robuster privater Investitionstätigkeit, besserer Agrarproduktion und starker Bautätigkeit. Die Bruttowertschöpfung legte im Quartal um 7,9 Prozent zu.

Die indische Regierung meldete am Freitag, dass das reale BIP im Schlussquartal des Fiskaljahres 2025/26, also Januar bis März 2026, um 7,8 Prozent gewachsen ist. Für das Gesamtjahr 2025/26 wurde das Wachstum auf 7,7 Prozent beziffert, nach 7,1 Prozent im Vorjahr. Das nominale BIP stieg im Gesamtjahr um 8,9 Prozent.

Der stärkste Rückenwind kam aus der Binnenwirtschaft. Reuters nennt private Investitionen mit einem Plus von 10,8 Prozent, den höchsten Wert seit 3 Jahren. Der private Konsum, der rund 57 Prozent des BIP ausmacht, wuchs um 7,1 Prozent. Die Staatsausgaben legten um 4,9 Prozent zu.

Die Chefökonomin Aditi Nayar sagte dazu: "Angesichts der Unsicherheit über die Beilegung des Konflikts stellen erhöhte Energiepreise über einen längeren Zeitraum ein Abwärtsrisiko für das Wachstum in der nahen Zukunft dar, einschließlich gedämpfter Aussichten für die Investitionsnachfrage, negativer Auswirkungen auf die Unternehmensrentabilität und einer Dämpfung der Verbraucherstimmung. Darüber hinaus haben die mögliche Entwicklung von El-Niño-Bedingungen und die Prognose eines schwachen Monsuns für 2026 die Aussichten für die Landwirtschaft und die Nachfrage im ländlichen Raum für das zweite Halbjahr getrübt. Unter der Annahme eines durchschnittlichen Rohölpreises von 95 US-Dollar pro Barrel rechnet ICRA mit einem Rückgang des BIP-Wachstums auf unter 6,5 Prozent im Geschäftsjahr 2027 gegenüber 7,7 Prozent im Geschäftsjahr 2026."

Sakshi Gupta, leitende Ökonomin der HDFC Bank kommentierte: "Das BIP-Wachstum fiel im vierten Quartal positiv aus, angeführt von einem stärker als erwarteten Wachstum bei Konsum, Investitionen und Vermögenswerten. Die durch den Konflikt in Westasien im März verursachten Störungen scheinen die wirtschaftliche Dynamik nur begrenzt beeinträchtigt zu haben. Wir gehen davon aus, dass sich das BIP-Wachstum im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 abschwächen wird, da die erhöhten Energiekosten und deren Auswirkungen auf die Margen das Wachstum belasten. Wir erwarten jedoch, dass ein positives Exportwachstum zusammen mit dem Konsum der privaten Haushalte das Wachstum stützen wird."

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Währung EUR/INR wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 110,4INR auf Forex (05. Juni 2026, 15:16 Uhr) gehandelt.