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    Besonders beachtet!

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    Aroundtown Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 05.06.2026

    Am 05.06.2026 ist die Aroundtown Aktie, bisher, um -4,46 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Aroundtown Aktie.

    Besonders beachtet! - Aroundtown Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 05.06.2026
    Foto: Aroundtown SA

    Aroundtown ist ein führendes europäisches Immobilienunternehmen mit Fokus auf Gewerbe- und Wohnimmobilien. Es bietet Vermietung, Entwicklung und Management von Immobilien an. Als einer der größten Investoren in Europa konkurriert es mit Vonovia und Deutsche Wohnen. Die Diversifikation und der Fokus auf hochwertige Immobilien sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    Aroundtown aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.06.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Aroundtown Aktie. Sie fällt um -4,46 % auf 2,3540. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,08 %, geht es heute bei der Aroundtown Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Aroundtown Verluste von -5,14 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Aroundtown Aktie damit um -8,90 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,17 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Aroundtown -6,07 % verloren.

    Aroundtown Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,90 %
    1 Monat +3,17 %
    3 Monate -5,14 %
    1 Jahr -15,39 %
    Stand: 05.06.2026, 14:59 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Aroundtown Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursreaktion und Bewertung von Aroundtown vor dem Hintergrund mehrerer Hotelvermietungen an Gruppen, dem Dividendenvorschlag von 0,08 €/Aktie sowie positiven FFO‑Erwartungen; zudem diskutieren Nutzer die begrenzte Wirkung von Aktienrückkäufen, Zins‑ und Inflationsrisiken der EZB, relative Stärke gegenüber Peer‑Titeln und Sektor‑Rückgänge als Kaufgelegenheit.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Aroundtown eingestellt.

    Zur Aroundtown Diskussion

    Informationen zur Aroundtown Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Aroundtown Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,63 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deutsche Euroshop, TAG Immobilien und Co.

    Deutsche Euroshop, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,97 %. TAG Immobilien notiert im Minus, mit -1,85 %. LEG Immobilien notiert im Minus, mit -1,31 %. Vonovia verliert -1,50 %

    Aroundtown Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Aroundtown Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aroundtown Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Aroundtown

    -4,38 %
    -9,06 %
    +3,17 %
    -5,14 %
    -15,39 %
    +144,10 %
    -64,14 %
    -33,24 %
    ISIN:LU1673108939WKN:A2DW8Z
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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