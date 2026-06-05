BASF Aktie steigt um +1,42 % - 05.06.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die BASF Aktie. Mit einer Performance von +1,42 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,34 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der BASF Aktie. Nach einem Plus von +0,34 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 51,33€, mit einem Plus von +1,42 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

BASF ist ein globaler Chemiekonzern mit Fokus auf Chemikalien, Materialien, Industriekundenlösungen, Oberflächen-, Agrar- und Nutrition-&-Care-Produkte. Starke Position in Basis- und Spezialchemie, Agrochemie und Batteriematerialien. Wichtige Konkurrenten: Dow, DuPont, Bayer, Evonik, Sabic. USP: integrierte Verbundstandorte, breite Wertschöpfungskette, starke F&E-Pipeline.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die BASF Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,50 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,66 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in BASF eine positive Entwicklung von +13,56 % erlebt.

BASF Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,50 % 1 Monat -3,66 % 3 Monate +10,34 % 1 Jahr +19,72 %

Informationen zur BASF Aktie

Stand: 05.06.2026, 14:59 Uhr

Es gibt 893 Mio. BASF Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,88 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von BASF

Solvay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,08 %. Arkema notiert im Minus, mit -0,82 %. Evonik Industries notiert im Plus, mit +1,65 %. Covestro verliert -0,17 % Dow notiert im Minus, mit -1,03 %.

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Ob die BASF Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BASF Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.