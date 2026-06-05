Besonders beachtet!
BASF Aktie steigt um +1,42 % - 05.06.2026
Am heutigen Handelstag konnte die BASF Aktie bisher um +1,42 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BASF Aktie.
BASF ist ein globaler Chemiekonzern mit Fokus auf Chemikalien, Materialien, Industriekundenlösungen, Oberflächen-, Agrar- und Nutrition-&-Care-Produkte. Starke Position in Basis- und Spezialchemie, Agrochemie und Batteriematerialien. Wichtige Konkurrenten: Dow, DuPont, Bayer, Evonik, Sabic. USP: integrierte Verbundstandorte, breite Wertschöpfungskette, starke F&E-Pipeline.
BASF aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 05.06.2026
Einen ganz starken Börsentag erlebt die BASF Aktie. Mit einer Performance von +1,42 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,34 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der BASF Aktie. Nach einem Plus von +0,34 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 51,33€, mit einem Plus von +1,42 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?
In den letzten drei Monaten verzeichnete die BASF Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,50 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,66 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in BASF eine positive Entwicklung von +13,56 % erlebt.
BASF Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+1,50 %
|1 Monat
|-3,66 %
|3 Monate
|+10,34 %
|1 Jahr
|+19,72 %
Informationen zur BASF Aktie
Es gibt 893 Mio. BASF Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,88 Mrd. € wert.
Wochenvorschau KW 24: EZB, US-Inflation und SpaceX-IPO: Die wichtigsten Börsentermine der Woche
So schlagen sich die Wettbewerber von BASF
Solvay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,08 %. Arkema notiert im Minus, mit -0,82 %. Evonik Industries notiert im Plus, mit +1,65 %. Covestro verliert -0,17 % Dow notiert im Minus, mit -1,03 %.
BASF Aktie jetzt kaufen?
Ob die BASF Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BASF Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.