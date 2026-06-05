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Adyen Parts Sociales Aktie stark im Minus - aktuelle Analyse zum Kursrutsch - 05.06.2026
Am 05.06.2026 ist die Adyen Parts Sociales Aktie, bisher, um -8,16 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Adyen Parts Sociales Aktie.
Adyen Parts Sociales ist ein führender Zahlungsdienstleister mit einer einheitlichen Plattform für globale Transaktionen. Es bietet umfassende Lösungen für Online-, mobile und POS-Zahlungen. Adyen ist bekannt für Zuverlässigkeit und Innovation, konkurriert mit PayPal, Stripe und Square und besticht durch seine globale Reichweite und Anpassungsfähigkeit.
Adyen Parts Sociales aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.06.2026
Mit einer Performance von -8,16 % musste die Adyen Parts Sociales Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,21 %, geht es heute bei der Adyen Parts Sociales Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Adyen Parts Sociales insgesamt ein Minus von -18,46 % zu verkraften.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Adyen Parts Sociales Aktie damit um -15,71 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,32 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Adyen Parts Sociales um -43,18 % verloren.
Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,41 % geändert.
Adyen Parts Sociales Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-15,71 %
|1 Monat
|-19,32 %
|3 Monate
|-18,46 %
|1 Jahr
|-53,28 %
Informationen zur Adyen Parts Sociales Aktie
Es gibt 32 Mio. Adyen Parts Sociales Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,90 Mrd.EUR € wert.
Börsen Update Europa - 05.06. - FTSE Athex 20 stark +2,57 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
So schlagen sich die Wettbewerber von Adyen Parts Sociales
Fiserv, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,86 %. Mastercard Registered (A) notiert im Plus, mit +0,39 %. Worldline notiert im Plus, mit +4,35 %. PayPal verliert -2,31 %
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Ob die Adyen Parts Sociales Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adyen Parts Sociales Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.