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    Aktien Frankfurt

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    Dax nach US-Jobdaten stabil im Bereich der 25.000-Punkte-Marke

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax kaum bewegt 25 000 Marke als Widerstand
    • US Stellenplus weist auf robusten Arbeitsmarkt hin
    • KI Rallye ausgebremst Zinsdruck belastet Techwerte
    Aktien Frankfurt - Dax nach US-Jobdaten stabil im Bereich der 25.000-Punkte-Marke
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - US-Arbeitsmarktdaten haben den Dax am Freitagnachmittag nur wenig bewegt. Ein positiver Kurstreiber war der Jobbericht zunächst nicht. Der deutsche Leitindex notierte zuletzt prozentual kaum verändert bei 24.942 Punkten. Die 25.000-Punkte-Marke bleibt im Blick, erweist sich aber als Widerstand.

    Auf Wochesicht zeichnet sich für den Dax ein Minus von 0,6 Prozent ab. KI-Sorgen gegen Ende der Woche und nach wie vor zähe Verhandlungen im Iran-Krieg hielten die Anleger etwas zurück.

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    Der MDax mit den mittelgroßen Börsenunternehmen sank am Nachmittag um 0,19 Prozent auf 32.738 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab ebenfalls leicht nach.

    Laut der Helaba überraschte im Mai das Stellenplus in den USA deutlich. Insgesamt zeigten die Zahlen eine solide Verfassung des US-Arbeitsmarktes. Zinserhöhungserwartungen bezüglich der US-Notenbank Fed würden in der Tendenz wohl verstärkt.

    Die KI-Rally an den Börsen wird derweil zunehmend ausgebremst. Kommt Zinsdruck auf, könnte dies die Aktien der finanzierungsintensiven Technologie-Unternehmen zusätzlich belasten. Auf dem deutschen Parkett gaben Chipwerte am Freitag nochmals nach. Infineon im Dax weiteten ihren Vortagesverlust um 6,7 Prozent aus. Aixtron im MDax verloren 3,3 Prozent. Auch im Nebenwerteindex SDax lagen Halbleiterwerte mit hohen Abschlägen hinten.

    Kursgewinne von 4 Prozent für die Titel des Portalbetreibers Scout24 an der Dax-Spitze stützten die positive Tendenz der letzten Wochen.

    Die Aktien von Flatexdegiro gewannen 2,9 Prozent. In einer Branchenanalyse der Berenberg Bank kam der Online-Broker sehr gut weg. Das Unternehmen biete bis 2028 die stärksten Gewinnaussichten im Sektor bei der niedrigsten Aktienbewertung, schrieb Experte Christoph Greulich.

    Wacker Chemie setzte eine Verkaufsempfehlung der Citigroup zu, die Papiere sanken um 3,4 Prozent. Der Markt überschätze wohl die Chancen im Halbleitergeschäft, hieß es./ajx/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,45 % und einem Kurs von 79,09 auf Tradegate (05. Juni 2026, 14:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -2,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +48,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 102,65 Mrd..

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von +1,64 %/+21,97 % bedeutet.




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