SGL Carbon Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 05.06.2026

Die SGL Carbon Aktie notiert aktuell bei 4,9900€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,41 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,2300 € entspricht. Der Kursrückgang der SGL Carbon Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,33 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,41 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

SGL Carbon ist ein Spezialist für carbon- und graphitbasierte Werkstoffe, u.a. für Halbleiter-, Batterie-, Chemie- und Automobilindustrie. Hauptprodukte: Graphitkomponenten, Carbonfasern, Verbundwerkstoffe. Marktstellung: Nischenplayer mit Technologiefokus. Wichtige Konkurrenten: Tokai Carbon, Mersen, Hexcel, Toray. USP: Werkstoff-Know-how, kundenspezifische Hightech-Lösungen, breite Industrieabdeckung.

Obwohl die SGL Carbon Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +33,76 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SGL Carbon Aktie damit um +4,30 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,74 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SGL Carbon um +68,34 % gewonnen.

SGL Carbon Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,30 % 1 Monat +20,74 % 3 Monate +33,76 % 1 Jahr +39,49 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SGL Carbon Aktie

Stand: 05.06.2026, 15:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kurs- und Bewertungsfragen zur SGL Carbon: Chartoptimisten sehen kurzfristig Sprünge (erwähnte Ziele 6, 7,5 bis >10 EUR), einige heben Averaging-down auf Kurse deutlich unter 3 EUR hervor, Kritik an sehr niedriger Dividendenrendite und zugleich Zuversicht wegen neuem CEO und strategischer Neuausrichtung mit Aussicht auf langfristiges Potenzial.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SGL Carbon eingestellt.

Informationen zur SGL Carbon Aktie

Es gibt 122 Mio. SGL Carbon Aktien. Damit ist das Unternehmen 614,15 Mio. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Avolta, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,20 %. Solvay notiert im Plus, mit +0,08 %.

SGL Carbon Aktie jetzt kaufen?

Ob die SGL Carbon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SGL Carbon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.