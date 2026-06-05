🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSGL Carbon AktievorwärtsNachrichten zu SGL Carbon

    Besonders beachtet!

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    SGL Carbon Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 05.06.2026

    Am 05.06.2026 ist die SGL Carbon Aktie, bisher, um -4,41 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SGL Carbon Aktie.

    Besonders beachtet! - SGL Carbon Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 05.06.2026
    Foto: SGL Carbon

    SGL Carbon ist ein Spezialist für carbon- und graphitbasierte Werkstoffe, u.a. für Halbleiter-, Batterie-, Chemie- und Automobilindustrie. Hauptprodukte: Graphitkomponenten, Carbonfasern, Verbundwerkstoffe. Marktstellung: Nischenplayer mit Technologiefokus. Wichtige Konkurrenten: Tokai Carbon, Mersen, Hexcel, Toray. USP: Werkstoff-Know-how, kundenspezifische Hightech-Lösungen, breite Industrieabdeckung.

    SGL Carbon Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 05.06.2026

    Die SGL Carbon Aktie notiert aktuell bei 4,9900 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,41 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,2300  entspricht. Der Kursrückgang der SGL Carbon Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,33 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,41 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Obwohl die SGL Carbon Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +33,76 %.

    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 30.06.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SGL Carbon Aktie damit um +4,30 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,74 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SGL Carbon um +68,34 % gewonnen.

    SGL Carbon Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,30 %
    1 Monat +20,74 %
    3 Monate +33,76 %
    1 Jahr +39,49 %
    Stand: 05.06.2026, 15:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SGL Carbon Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kurs- und Bewertungsfragen zur SGL Carbon: Chartoptimisten sehen kurzfristig Sprünge (erwähnte Ziele 6, 7,5 bis >10 EUR), einige heben Averaging-down auf Kurse deutlich unter 3 EUR hervor, Kritik an sehr niedriger Dividendenrendite und zugleich Zuversicht wegen neuem CEO und strategischer Neuausrichtung mit Aussicht auf langfristiges Potenzial.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SGL Carbon eingestellt.

    Zur SGL Carbon Diskussion

    Informationen zur SGL Carbon Aktie

    Es gibt 122 Mio. SGL Carbon Aktien. Damit ist das Unternehmen 614,15 Mio. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Avolta, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,20 %. Solvay notiert im Plus, mit +0,08 %.

    SGL Carbon Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SGL Carbon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SGL Carbon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SGL Carbon

    -3,64 %
    +4,30 %
    +20,74 %
    +33,76 %
    +39,49 %
    -39,52 %
    -26,83 %
    -52,52 %
    -74,92 %
    ISIN:DE0007235301WKN:723530
    SGL Carbon direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! SGL Carbon Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 05.06.2026 Am 05.06.2026 ist die SGL Carbon Aktie, bisher, um -4,41 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SGL Carbon Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     