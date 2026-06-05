Wacker Chemie Aktie fällt auf 100,50€ - 05.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Wacker Chemie Aktie. Mit einer Performance von -3,46 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,10 %, geht es heute bei der Wacker Chemie Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Wacker Chemie ist ein Spezialchemie- und Materialkonzern mit Fokus auf Polysilicium, Silikone, Polymere und Biotech-Produkte. Hauptabnehmer sind Halbleiter-, Solar-, Chemie-, Bau- und Konsumgüterindustrie. Starke Position im Polysilicium- und Silikonmarkt. Wichtige Wettbewerber: Dow, Shin-Etsu, Elkem, Evonik, BASF. USP: hohe Reinheit bei Polysilicium, Technologieführerschaft, breite Spezialchemie-Nische.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Wacker Chemie in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +36,62 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Wacker Chemie Aktie damit um -2,27 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,16 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +44,12 % gewonnen.

Wacker Chemie Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,27 % 1 Monat +5,16 % 3 Monate +36,62 % 1 Jahr +55,69 %

Informationen zur Wacker Chemie Aktie

Stand: 05.06.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 52 Mio. Wacker Chemie Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,26 Mrd. € wert.

US-Arbeitsmarktdaten haben den Dax am Freitagnachmittag nur wenig bewegt. Ein positiver Kurstreiber war der Jobbericht zunächst nicht. Der deutsche Leitindex notierte zuletzt prozentual kaum verändert bei 24.942 Punkten. Die 25.000-Punkte-Marke …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Nach der jüngsten KI-Rally sind Gewinnmitnahmen bei Halbleiterwerten am Freitag weiter Thema. Bereits am Vortag war der US-Branchenindex zeitweise kräftig unter Druck geraten, denn der Ausblick von Broadcom hatte den sehr hohen Erwartungen nicht …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BASF, Solvay und Co.

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,44 %. Solvay notiert im Plus, mit +0,08 %. Evonik Industries notiert im Plus, mit +1,65 %. Covestro verliert -0,17 %

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Ob die Wacker Chemie Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wacker Chemie Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.