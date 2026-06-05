Ximen Mining treibt Erschließung der Mine Kenville mit robotergestützter LiDAR-Vermessung voran

Vancouver, B.C., 5. Juni 2026 / IRW-Press / Ximen Mining Corp. (TSX.v: XIM) (FWB: 1XM) (OTC: XXMMF) (das „Unternehmen“ oder „Ximen“) freut sich, das folgende Update zu seinem Minenprojekt Kenville im historischen Bergbaurevier Nelson im Südosten von B.C. bereitzustellen.

Roboterhund wird zur Vermessung der Grubenbaue in der Goldmine Kenville eingesetzt

Das Unternehmen berichtet, dass die technischen Planungsarbeiten am Minenstandort mit einer LiDAR-Vermessung der historischen Stollen mithilfe eines Roboterhundes fortgesetzt werden. Ein beratender Ingenieur hat im Rahmen der erforderlichen Untersuchung des Fundaments eine erste Besichtigung vor Ort vorgenommen. Zudem absolvierte der Entwicklungsingenieur eine weitere Standortbewertung für den Wassermanagementplan.

„Bei Ximen engagieren wir uns für den Einsatz praktischer neuer Technologien im Bereich Exploration und Minenerschließung und die Verwendung eines Robotersystems im Zuge der LiDAR-Vermessung bei Kenville ist ein gutes Beispiel für diesen Ansatz“, so Anderson, CEO von Ximen Mining Corp. „Diese Technologie ermöglicht es unserem Team und unseren Beratern, wichtige Untertagedaten effizient und sicher zu erfassen, während wir die Vorbereitungen für die geplante neue Rampe weiter vorantreiben. Kenville ist eine historische Goldmine mit modernem Potenzial und wir konzentrieren uns nach wie vor – wie ein Hund mit seinem Knochen – darauf, das Projekt systematisch, verantwortungsbewusst und unter Einsatz der besten verfügbaren Werkzeuge voranzutreiben.“

Robotersystem bei der LiDAR-Vermessung auf der Sohle 257 der Goldmine Kenville

Diese Arbeiten erfolgen in Vorbereitung auf den Baubeginn der neuen unterirdischen Rampe. Die neue Rampe wird Zugang zu mehreren goldhaltigen Quarzerzgängen schaffen, die durch frühere Bohrungen an der Oberfläche rund um die historische Goldmine Kenville angezeigt wurden.

Dr. Mathew Ball, P.Geo., VP Exploration bei Ximen Mining Corp. und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Im Namen des Board of Directors,

“Christopher R. Anderson”

Christopher R. Anderson,