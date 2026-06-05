AGIBOT WORLD CHALLENGE 2026 bringt Wettbewerb für verkörperte KI bei der ICRA 2026 von der Simulation in reale Robotertests

WIEN, Österreich, 5. Juni 2026 /PRNewswire/ -- AGIBOT, ein führendes Unternehmen im Bereich Embodied AI, also verkörperter künstlicher Intelligenz, hat im Rahmen der ICRA 2026 in Wien die AGIBOT WORLD CHALLENGE 2026 ausgerichtet. An dem Wettbewerb nahmen 526 Forschungs- und Unternehmensteams aus 27 Ländern teil, die in zwei Embodied-AI-Tracks antraten: Reasoning to Action und World Model. Der Wettbewerb machte einen wichtigen Wandel in der Evaluation von Embodied AI deutlich: weg von reinen Simulationsergebnissen hin zu Closed-Loop-Tests mit realen Robotern, realen Aufgaben und standardisierten Benchmarks.

Zwei Tracks mit Fokus auf Reasoning to Action und World Modeling

Die AGIBOT WORLD CHALLENGE 2026 umfasste zwei Tracks, die auf zentrale Fähigkeiten von Embodied AI ausgerichtet waren. Der Reasoning-to-Action-Track (R2A) bewertete, wie Roboter Aufgaben verstehen, Handlungen planen und diese in physischen Umgebungen ausführen. Der World-Model-Track (WM) konzentrierte sich darauf, wie KI-Systeme Veränderungen in der physischen Welt vorhersagen und Interaktionen auf Basis von Roboteraktionen und Sensordaten modellieren. Damit deckten die beiden Tracks zentrale Entwicklungslinien von Embodied AI ab: von der reinen Aufgabenausführung hin zu Verständnis, Vorhersage und Entscheidungsfindung.