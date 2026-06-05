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    AGIBOT WORLD CHALLENGE 2026 bringt Wettbewerb für verkörperte KI bei der ICRA 2026 von der Simulation in reale Robotertests

    WIEN, Österreich, 5. Juni 2026 /PRNewswire/ -- AGIBOT, ein führendes Unternehmen im Bereich Embodied AI, also verkörperter künstlicher Intelligenz, hat im Rahmen der ICRA 2026 in Wien die AGIBOT WORLD CHALLENGE 2026 ausgerichtet. An dem Wettbewerb nahmen 526 Forschungs- und Unternehmensteams aus 27 Ländern teil, die in zwei Embodied-AI-Tracks antraten: Reasoning to Action und World Model. Der Wettbewerb machte einen wichtigen Wandel in der Evaluation von Embodied AI deutlich: weg von reinen Simulationsergebnissen hin zu Closed-Loop-Tests mit realen Robotern, realen Aufgaben und standardisierten Benchmarks.

    Zwei Tracks mit Fokus auf Reasoning to Action und World Modeling
     Die AGIBOT WORLD CHALLENGE 2026 umfasste zwei Tracks, die auf zentrale Fähigkeiten von Embodied AI ausgerichtet waren. Der Reasoning-to-Action-Track (R2A) bewertete, wie Roboter Aufgaben verstehen, Handlungen planen und diese in physischen Umgebungen ausführen. Der World-Model-Track (WM) konzentrierte sich darauf, wie KI-Systeme Veränderungen in der physischen Welt vorhersagen und Interaktionen auf Basis von Roboteraktionen und Sensordaten modellieren. Damit deckten die beiden Tracks zentrale Entwicklungslinien von Embodied AI ab: von der reinen Aufgabenausführung hin zu Verständnis, Vorhersage und Entscheidungsfindung.

    An der Challenge nahmen Forschungs- und Industrieteams führender Institutionen und Unternehmen teil, darunter die Chinese Academy of Sciences, die Tsinghua University, die University of Science and Technology of China, die University of California San Diego, das Sber Robotics Center aus Russland, Alibaba, Amap und vivo. Mehr als 100 Teams übertrafen die offizielle Baseline. Dies unterstreicht die starke Beteiligung von Universitäten, Forschungsinstituten, Technologieunternehmen, Start-ups und einzelnen Entwicklern aus Wissenschaft und Industrie.

    Der Wettbewerb kombinierte eine automatisierte Online-Evaluation mit einem Offline-Finale auf realen Robotern in Wien. Unter Nutzung von AGIBOTs EWMBench und Genie Sim Benchmark ermöglichte das Format automatisierte Tests, standardisierte Metriken und reproduzierbare Ergebnisse. Damit bot der Wettbewerb einen konsistenteren Rahmen für die Bewertung von Embodied-AI-Systemen über Simulation und reale Ausführung hinweg.

    Im Offline-Finale absolvierten die Finalistenteams Aufgaben mit dem humanoiden Roboter AGIBOT G2 in realen Szenarien. Durch die Einbindung realer Roboter in den Bewertungsprozess rückte der Wettbewerb Roboterstabilität, Anpassungsfähigkeit an physische Umgebungen und Zuverlässigkeit bei längerfristigen Aufgaben in den Mittelpunkt der Bewertung und brachte die technische Evaluation näher an praktische Einsatzanforderungen heran.

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    PR Newswire (dt.)
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