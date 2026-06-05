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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN vom 05.06.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Anthropic schlägt Pause bei Entwicklung starker KI
    • Deutsche Autobauer verlieren deutlich an Umsatz
    • Givaudan erwirbt Mehrheit an spanischem Duftkonzern
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 05.06.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    OpenAI-Rivale Anthropic schlägt Pause im KI-Wettlauf vor

    SAN FRANCISCO - Der OpenAI-Rivale Anthropic bringt eine Pause bei der Entwicklung leistungsstarker Künstlicher Intelligenz ins Gespräch. "Wir glauben, dass es gut für die Welt wäre, die Option zu haben, die Entwicklung besonders fortgeschrittener Modelle zu verlangsamen oder zu pausieren", hieß es in einem Blogeintrag des KI-Entwicklers. Ziel wäre, in dieser Zeit gesellschaftliche Strukturen anzupassen sowie die Forschung voranzutreiben, die sicherstellen soll, dass Künstliche Intelligenz im Interesse der Menschen agiert.

    EY: Deutsche Autobauer verlieren Umsatz und hinken hinterher

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    STUTTGART - Die deutschen Autohersteller haben zum Jahresbeginn beim Umsatz im Vergleich zur internationalen Konkurrenz an Boden verloren. Das geht aus einer Analyse der weltweit 19 größten Automobilhersteller durch die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY hervor. Die Umsätze von Volkswagen , Mercedes-Benz und BMW sanken demnach von Januar bis März dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahresquartal um 4,3 Prozent. Alle betrachteten Hersteller kamen gemeinsam hingegen auf ein Plus von 1,7 Prozent.

    Givaudan übernimmt Mehrheitsbeteiligung an spanischem Duftunternehmen

    GENF - Der Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung am spanischen Duftunternehmen Eurofragance. Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden, teilte Givaudan am Freitag mit. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben.

    Milei will Argentinien zum Zentrum der KI-Branche machen

    BUENOS AIRES - Argentiniens ultraliberaler Präsident Javier Milei will das südamerikanische Land zum Zentrum der KI-Industrie machen. Die Künstliche Intelligenz befreie den Menschen von den Einschränkungen des eigenen Gehirns und treibe die Produktivität in bislang unbekannte Sphären voran, schrieb der Wirtschaftswissenschaftler in einem Gastbeitrag in der britischen Zeitung "Financial Times".

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    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 70,70 auf Tradegate (05. Juni 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -4,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,22 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,22EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +1,76 %/+48,12 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von VW Vz: Diskussionen über deutsche Kostenprobleme, Wettbewerbsdruck durch China und Risiken durch Gewerkschaften, technische Marken (84–85 €; Bedauern über Verkauf bei 93 €), optimistische Zielmarke 100 € und Kaufaufrufe. Außerdem Kritik an Dividendenkürzung 2025 auf 5,26 € (−17%), Rendite weiterhin als akzeptabel bezeichnet.

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