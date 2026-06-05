Ölpreise geben etwas nach
- Ölpreis Brent fällt auf 94,33 US-Dollar am Freitag
- Geopolitik im Nahen Osten treibt Ölmarkt stark an
- Reaktionen gedämpfter dank Reserven und Umleitungen
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag leicht gefallen. Die Notierung für ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im August ging um mehr als ein halbes Prozent auf 94,33 US-Dollar zurück. Am Vortag hatten die Preise mit der Hoffnung auf eine Waffenruhe im Libanon noch stärker unter Verkaufsdruck gestanden.
Am Ölmarkt bleibt die geopolitische Entwicklung im Nahen Osten der bestimmende Faktor. "Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sind zäh und diplomatische Fortschritte kaum zu erkennen", beschreiben Analysten der Dekabank die Lage. Ihrer Einschätzung nach tendieren die Märkte weiterhin dazu, auf positive Nachrichten stärker zu reagieren, als sich von den regelmäßig darauf folgenden Dementis entmutigen zu lassen.
Bei den Gesprächen für ein Ende des Iran-Kriegs zwischen Teheran und Washington zeichnen sich allerdings weiterhin keine Fortschritte ab. Bei den Verhandlungen gelten die anhaltenden israelischen Militärschläge im Libanon als ein wesentlicher Streitpunkt.
Nach Einschätzung des Analysten Norman Liebke von der Commerzbank sind die Reaktionen am Ölmarkt auf Entwicklungen im Nahen Osten zuletzt gelassener ausgefallen als in den Wochen zuvor. Dies sei dadurch zu begründen, dass die Ölreserven in den Industriestaaten wohl länger als gedacht reichen würden. Darüber hinaus gebe es mittlerweile Umleitungen von Ölexporte in "beträchtlichen" Umfang, nachdem die Straße von Hormus infolge des Iran-Kriegs blockiert ist./jkr/jsl/he
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Wer immer noch glaubt, der Status Quo an der Strasse von Hormus liesse sich durch mediale Stille oder westliche Krisentelefonate einfrieren, ignoriert die nackte Statik des Bodens. Mit dem fluchtartigen Rücktritt von Peseschkian ist die zivile Schein-Fassade im Iran endgültig in sich zusammengebrochen. Die Revolutionsgarden (IRGC) haben die unmaskierte, absolute Kontrolle über die strategischen Hebel übernommen.
Das bedeutet für die Markt-Physik: Die Zeit der diplomatischen Sedierung ist vorbei. Während die Herde drüben im Tech-Aquarium jeden ungesunden Klumpen-Hype feiert, läuft im realen Fundament die unbarmherzige Uhr ab. Man kann fiktive KI-Multiples per Mausklick ins Unendliche skalieren, aber man kann keine strategischen Ölreserven herbeidrucken, wenn die wichtigste maritime Nadelöhr der Weltwirtschaft unter offener militärischer Kontrolle steht.
Wenn die verbliebenen westlichen Puffer in den nächsten Wochen restlos trockenlaufen, wird der Deckel bei Brent mit brutaler Gewalt weggesprengt. Die Schwerkraft nimmt keine Rücksicht auf eure algorithmischen Beruhigungspillen. Am Ausgang wird abgerechnet!