Börsenstart USA - 05.06. - US Tech 100 schwach -2,59 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 51.418,67 PKT und fällt um -0,16 %.

Top-Werte: Coca-Cola +2,98 %, Travelers Companies +2,81 %, McDonald's +2,47 %, Procter & Gamble +2,40 %, Sherwin-Williams +2,32 %

Flop-Werte: Cisco Systems -3,71 %, IBM -3,61 %, NVIDIA -2,12 %, Caterpillar -2,10 %, Goldman Sachs Group -1,30 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:42) bei 29.756,17 PKT und fällt um -2,59 %.

Top-Werte: Charter Communications Registered (A) +3,32 %, Xcel Energy +3,00 %, Dexcom +2,88 %, Costco Wholesale +2,73 %, Verisk Analytics +2,59 %

Flop-Werte: Arm Holdings -8,76 %, Marvell Technology -8,25 %, Western Digital -8,06 %, SanDisk Corporation -6,98 %, Micron Technology -6,93 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 7.502,77 PKT und fällt um -1,20 %.

Top-Werte: Cooper Companies +7,96 %, Chipotle Mexican Grill +6,39 %, Insulet +4,18 %, Incyte +3,93 %, Allstate +3,43 %

Flop-Werte: Western Digital -8,06 %, First Solar -7,69 %, SanDisk Corporation -6,98 %, CIENA -6,98 %, Micron Technology -6,93 %