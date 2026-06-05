Western Digital Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 05.06.2026

Die Western Digital Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -8,06 % auf 456,78€. Damit verliert die Aktie -40,03 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der Western Digital Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,07 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 456,78€, mit einem Minus von -8,06 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Western Digital ist ein führender US-Anbieter von Speicherlösungen (HDDs, SSDs, Flash-Speicher, Enterprise- und Cloud-Storage). Kernmärkte sind Rechenzentren, PCs, Consumer-Elektronik und Embedded-Anwendungen. Wichtige Wettbewerber: Seagate, Toshiba, Samsung, Micron, SK Hynix, Kioxia. Stärken: breite Produktpalette, vertikale Integration in Flash, starke Position im Enterprise- und Cloud-Segment.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Western Digital in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +116,77 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Western Digital Aktie damit um +6,82 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,46 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Western Digital um +230,61 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,20 % geändert.

Western Digital Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,82 % 1 Monat +30,46 % 3 Monate +116,77 % 1 Jahr +930,31 %

Informationen zur Western Digital Aktie

Stand: 05.06.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 345 Mio. Western Digital Aktien. Damit ist das Unternehmen 157,19 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -7,78 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -9,54 %.

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Ob die Western Digital Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Western Digital Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.