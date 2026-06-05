DAX, Solidion Technology & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: Fabasoft International Services GmbH
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
|🥇
|Delta Gold Technologies
|📰
|🥈
|American Pacific Mining Corporation
|💬
|📰
|🥉
|GoldHaven Resources
|💬
|📰
|SK hynix
|💬
|📰
|Almonty Industries
|💬
|📰
|Deep Sea Minerals
|💬
|📰
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|165
|💬
|📰
|🥈
|Almonty Industries
|163
|💬
|📰
|🥉
|Newron Pharmaceuticals
|58
|💬
|📰
|Bitcoin
|29
|💬
|📰
|Rheinmetall
|27
|💬
|📰
|US Tech 100
|24
|💬
|📰
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|Solidion Technology
|+75,38 %
|📰
|🥈
|Raspberry Pi Holdings
|+23,45 %
|💬
|📰
|🥉
|Fabasoft
|+18,10 %
|💬
|📰
|🟥
|Planet Labs PBC Registered (A)
|-19,25 %
|💬
|📰
|🟥
|Deep Sea Minerals
|-22,54 %
|💬
|📰
|🟥
|Cypherpunk Technologies
|-39,53 %
|💬
|📰
wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Rheinmetall-Aktie im Wert von 50 Euro!
Delta Gold Technologies
Wochenperformance: +60,26 %
Wochenperformance: +60,26 %
Platz 1
American Pacific Mining Corporation
Wochenperformance: -5,66 %
Wochenperformance: -5,66 %
Platz 2
GoldHaven Resources
Wochenperformance: -28,10 %
Wochenperformance: -28,10 %
Platz 3
SK hynix
Wochenperformance: -16,17 %
Wochenperformance: -16,17 %
Platz 4
Almonty Industries
Wochenperformance: -16,68 %
Wochenperformance: -16,68 %
Platz 5
Deep Sea Minerals
Wochenperformance: +63,16 %
Wochenperformance: +63,16 %
Platz 6
DAX
Wochenperformance: -1,17 %
Wochenperformance: -1,17 %
Platz 7
Almonty Industries
Wochenperformance: -16,68 %
Wochenperformance: -16,68 %
Platz 8
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: -10,86 %
Wochenperformance: -10,86 %
Platz 9
Bitcoin
Wochenperformance: -17,38 %
Wochenperformance: -17,38 %
Platz 10
Rheinmetall
Wochenperformance: -8,15 %
Wochenperformance: -8,15 %
Platz 11
US Tech 100
Wochenperformance: -1,45 %
Wochenperformance: -1,45 %
Platz 12
Solidion Technology
Wochenperformance: +1.132,32 %
Wochenperformance: +1.132,32 %
Platz 13
Raspberry Pi Holdings
Wochenperformance: +33,65 %
Wochenperformance: +33,65 %
Platz 14
Fabasoft
Wochenperformance: +12,97 %
Wochenperformance: +12,97 %
Platz 15
Planet Labs PBC Registered (A)
Wochenperformance: -30,00 %
Wochenperformance: -30,00 %
Platz 16
Deep Sea Minerals
Wochenperformance: +63,16 %
Wochenperformance: +63,16 %
Platz 17
Cypherpunk Technologies
Wochenperformance: -53,92 %
Wochenperformance: -53,92 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
16 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte