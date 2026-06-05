🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York

    265 Aufrufe 265 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jobbericht belastet - Weitere Nasdaq-Gewinnmitnahmen

    Für Sie zusammengefasst
    • Gewinnmitnahmen bei US-Tech-Aktien verstärkt
    • Solider Jobbericht stärkt Zinserwartungen
    • Nasdaq wieder unter 30.000 Punkte, S&P schwächer
    Aktien New York - Jobbericht belastet - Weitere Nasdaq-Gewinnmitnahmen
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Gewinnmitnahmen-Welle wird am Freitag bei den heißgelaufenen US-Tech-Aktien größer. Als Belastung kam hinzu, dass der veröffentlichte Jobbericht solide ausfiel und damit die Spekulationen befeuerte, dass die US-Notenbank Fed demnächst ihre Zinsen erhöhen wird. Aus Nahost gab es zu Wochenschluss weiter keine bahnbrechenden Nachrichten.

    Der von Technologie geprägte Auswahlindex Nasdaq 100 lag gegen Ende der ersten Handelsstunde 1,9 Prozent tiefer bei 29.835 Punkten. Er rutschte erstmals seit Ende Mai wieder unter die 30.000-Punkte-Marke. Von Tech-Werten stärker mit nach unten gezogen wurde auch der marktbreite S&P 500 , der 0,88 Prozent auf 7.518 Punkte verlor.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Long
    45.314,39€
    Basispreis
    53,19
    Ask
    × 9,15
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    57.524,13€
    Basispreis
    52,75
    Ask
    × 8,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Wie schon zuletzt schlug sich der Dow Jones Industrial mit einem Abschlag von 0,1 Prozent auf 51.503 Punkte besser. Da er eher Standardwerte abbildet, steuert er in der Wochenbilanz auf ein Plus von fast einem Prozent zu, während der Nasdaq 100 in dieser Zeit 1,6 Prozent verloren hat.

    Der überraschend deutliche Beschäftigungsaufbau im Mai stärkt nach Einschätzung der Landesbank Helaba die Erwartungen für eine Anhebung der US-Leitzinsen. "Die Fed sollte die Daten zum Anlass nehmen, den Fokus stärker auf die erhöhten Inflationsrisiken zu richten", meint der Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz, Johannes Mayr.

    Anders als noch am Vortag zeigten sich die Gewinnmitnahmen im Tech-Sektor am Freitag in der Breite. Chipwerte sanken erneut am stärksten, aber auch im IT- und Softwarebereich gab es für Anleger kaum etwas zu holen. Nvidia führte unter den "Magnificent 7" mit fast drei Prozent Minus die lange Verliererliste an. Nur Apple konnte sich mit 0,7 Prozent über Wasser halten. Broadcom knüpften mit minus fünf Prozent an ihren Kurssturz vom Vortag an.

    Die zuletzt besonders heiß gelaufenen Aktien der Chipkonzerne ARM , Marvell , Intel und Micron fielen erneut mit besonders deutlichen Verlusten auf, die bis zu neun Prozent groß waren. Auch Speichertechnologie-Unternehmen wie Western Digital und Seagate wurden von den Gewinnmitnahmen erfasst.

    Im Software-Bereich verloren die Aktien von Docusign , einem Spezialisten für digitale Signaturen, fast sechs Prozent, Sie wurden von einem Umsatzausblick, der den Anlegern offenbar nicht gut genug war, belastet. Ähnliches verschreckte auch die Anleger des Sportartikelkonzerns Lululemon , dessen Aktien um acht Prozent auf das niedrigste Niveau seit 2018 fielen.

    Eine positive Ausnahme im US-Technologiebereich waren die Titel von Applovin , die um 2,1 Prozent stiegen. Am Markt wurde hier auf einen positiven Analystenkommentar von Edgewater Research verwiesen. Mit einer Hochstufung auf "Overweight" von JPMorgan gab es einen solchen auch zur Fast-Food-Kette Chipotle Mexican Grill , deren Aktien um sechs Prozent zulegten./tih/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Broadcom Aktie

    Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,19 % und einem Kurs von 271,3 auf Tradegate (05. Juni 2026, 16:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Broadcom Aktie um -7,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Broadcom bezifferte sich zuletzt auf 1,64 Bil..

    Broadcom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 515,00USD. Von den letzten 7 Analysten der Broadcom Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 400,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 580,00USD was eine Bandbreite von +15,84 %/+67,97 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    15 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Jobbericht belastet - Weitere Nasdaq-Gewinnmitnahmen Die Gewinnmitnahmen-Welle wird am Freitag bei den heißgelaufenen US-Tech-Aktien größer. Als Belastung kam hinzu, dass der veröffentlichte Jobbericht solide ausfiel und damit die Spekulationen befeuerte, dass die US-Notenbank Fed demnächst ihre …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     