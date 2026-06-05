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    MLP SE: Roundtable für Investoren am 21.10.2026

    NuWays veranstaltet am 21.10.2026 um 15:30 Uhr einen Roundtable mit Reinhard Loose, CFO und Simon Knaack, von MLP SE. Die Teilnahme ist kostenlos.

    Die NuWays AG veranstaltet einen Roundtable mit MLP SE.

    Unternehmen: MLP SE
    Datum: 21.10.2026 15:30 Uhr
    Speaker: Reinhard Loose, CFO und Simon Knaack,


    Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/roundtable-2026-10-21-mlp-se-hlwxj

    +++

    Über MLP SE:

    Die MLP Gruppe ist mit den Marken Deutschland.Immobilien, DOMCURA, FERI, MLP, RVM und  TPC der Finanzdienstleister für Privat-, Firmen- und institutionelle Kunden. Durch die Vernetzung der unterschiedlichen Perspektiven und Expertisen entstehen besondere Mehrwerte – und  Kunden können bessere Finanzentscheidungen treffen. Dabei verbindet die MLP Gruppe intelligent persönliche und digitale Angebote. Einige der Marken bieten zudem ausgewählte Produkte, Services und Technologie für andere Finanzdienstleister. Innerhalb des Netzwerks findet ein intensiver Know-how-Transfer statt. Die Spezialisten unterstützen sich in Research und Konzeptentwicklung sowie in der Kundenberatung. Durch diese  gezielte Interaktion entstehen zusätzliche Werte für Kunden, für das Unternehmen und für die  Aktionäre. Der ökonomische Erfolg bildet auch die Grundlage, gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen. Die Gruppe wurde 1971 gegründet und betreut für rund 594.300 Privat- und rund 28.000 Firmen- und institutionelle Kunden ein Vermögen von rund 63,9 Mrd. Euro sowie Bestände in der Sachversicherung von rund 785 Mio. Euro.



    So handeln Sie das Kursziel

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    Verfasst von NuWays AG
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