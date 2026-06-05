Haier bringt mit Clay Court Open und Fans Club Event Jugendtennis und Fanbindung zu Roland-Garros 2026

Talentierte Nachwuchsspieler aus der Region traten auf Sand in einem Format an, das sich am Profibereich orientiert. In einem spannenden Einzelwettbewerb setzten sich Victor de Bure sowie Victoria Andrieu durch und sicherten sich die Titel.

PARIS, 4. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Haier, seit 17 Jahren in Folge die weltweite Nr. 1 unter den großen Haushaltsgerätemarken, veranstaltete am 2. Juni das Haier Fans Club Event in La Faisanderie, Stade Français, Paris. Als offizieller Partner von Roland-Garros im vierten Jahr in Folge richtete die Marke außerdem die Haier Clay Court Open aus, ein Jugend-Tennisturnier für Top-Tennistalente im Alter von 12 bis 15 Jahren aus dem Großraum Paris.

„Die Haier Clay Court Open bieten den besten Nachwuchstalenten im Großraum Paris einen Wettkampftag auf Sand und Eintrittskarten für ein Finale von Roland-Garros. Das ist ein klarer, bedeutungsvoller Preis und gibt den Maßstab vor, den wir bei all unseren Sportpartnerschaften anlegen", sagte Wang Meiyan, Bereichsleiterin und Markenleiterin der Haier Group. „Nach vier Jahren unserer Partnerschaft mit Roland-Garros ist der Haier Fans Club ein wichtiger Bestandteil unseres Engagements rund um dieses Turnier. An der Place de la Concorde teilen wir diese Begeisterung mit Fans in der ganzen Stadt."

Die Haier Clay Court Open sind Teil eines Fans-Club-Programms, das Haiers Ansatz für seine Partnerschaft mit Roland-Garros widerspiegelt. Dabei geht es darum, Erlebnisse zu schaffen, die über die Sichtbarkeit der Marke hinausgehen und lokalen Gemeinschaften einen direkten, greifbaren Mehrwert bieten.

Während des Roland-Garros-Turniers 2026 stellt Haier am Turnierort eine Auswahl intelligenter Haushaltsgeräte vor, darunter Kühlschränke, Weinkühler, Geschirrspüler, Geräte zur Wäschepflege und intelligente Küchengeräte. Die ausgestellten Produkte repräsentieren das neueste Premium-Sortiment von Haier, sodass Besucher die gesamte Produktpalette direkt erleben können. Die Präsentation ist Teil eines umfassenderen Programms von Markenerlebnissen im Stadion und in der Stadt Paris während der gesamten Turnierdauer.

Ab dem 3. Juni ist Haier an der Place de la Concorde mit einer Pop-up-Ausstellung vertreten, in der Fotografien von Haier-Fangemeinschaften aus aller Welt gezeigt werden. Als offizieller Partner von Paris Saint-Germain und Liverpool FC bietet Haier vor Ort auch interaktive Fan-Erlebnisse zum Thema Fußball an und verbindet so seine Tennis- und Fußballpartnerschaften an einem einzigen Standort in Paris.