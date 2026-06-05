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    Bonner Nordbrücke hat für Schnieder 'absolute Priorität'

    Für Sie zusammengefasst
    • Sperrung der Bonner Nordbrücke wegen Rissen
    • Bund sieht Wiederöffnung als absolute Priorität
    • Untersuchungen laufen Dauer und Folgen unklar
    Bonner Nordbrücke hat für Schnieder 'absolute Priorität'
    Foto: Siarhei - 356130783

    BONN (dpa-AFX) - Die Verbesserung der Verkehrslage nach der Sperrung der vielbefahrenen Bonner Nordbrücke hat für Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder nach eigenen Worten "absolute Priorität". Grund seien die "dramatischen Auswirkungen", sagte der CDU-Politiker bei einem Besuch vor Ort.

    "Die Bedeutung der Brücke ist enorm für Bonn und für die umliegende Region", sagte Schnieder. "Die prägende Ost-West-Verbindung - etwa 100.000 Fahrzeuge am Tag, aber auch den Rad- und Fußverkehr wollen wir nicht unterschlagen, auch der ist wichtig."

    Auch der Chef der Autobahn GmbH des Bundes, Michael Güntner, versicherte, es gebe für die Autobahn GmbH derzeit kein wichtigeres Projekt als die Bonner Nordbrücke. "Wir werden alles tun, hier die Probleme schnellstmöglich zu lösen", sagte er. Zurzeit ist aber unklar, ob die Brücke noch einmal geöffnet werden kann.

    Dirk Brandenburger, technischer Geschäftsführer der Autobahn GmbH, sagte, derzeit liefen technische Untersuchungen. "Es müssen dann erneute statische Berechnungen durchgeführt werden, um zu einer ingenieurtechnisch belastbaren Aussage zu kommen, um dann entscheiden zu können: Kann das Bauwerk noch in irgendeiner Art und Weise mit technischen Möglichkeiten nochmal ertüchtigt werden oder kommen wir in eine Situation, wo das Bauwerk dauerhaft gesperrt bleiben muss? Darüber möchte ich heute nicht spekulieren." In ein paar Tagen werde man möglicherweise Genaueres wissen.

    Wie es mit der Brücke weitergeht, ist derzeit nicht bekannt

    Auch NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) sagte, Spekulationen über die Zukunft der Brücke würden sich derzeit verbieten. Es müsse jetzt abgewartet werden, in welchem Zustand sich das Bauwerk befinde.

    "Sicherheit hat immer oberste Priorität", sagte Schnieder. "Jetzt geht es darum, dass wir möglichst schnell diese Brücke wieder befahrbar machen." Der Bund werde mit aller Kraft dafür eintreten, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.

    Die vielbefahrene Autobahnbrücke über den Rhein wurde am Mittwoch wegen neu entdeckter Schäden bis auf weiteres für den Verkehr gesperrt. Unter anderem waren Risse im Beton und Korrosionsschäden im Betonstahl festgestellt worden.

    Die Bonner Nordbrücke ist Teil der Autobahn 565 und die wichtigste Ost-West-Verbindung für die Region. Über sie rollte bis zur Sperrung deutlich mehr Verkehr als über die lange gesperrte Rahmede-Talbrücke der Sauerland-Linie A45./cd/DP/stk






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