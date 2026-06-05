ORBS) gibt einen Gesamtbestand von rund 437 Millionen US-Dollar bekannt, darunter Anteile an OpenAI und Beast Industries sowie mehr als 16.000 ETH und über 283 Millionen WLD-Token

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Zusammensetzung der Finanzmittel von Eightco zum 3. Juni 2026: 90 Mio. USD an OpenAI-Anteilen (indirekt), 18 Mio. USD an Beast Industries-Anteilen, 16.278 ETH, 283 Millionen WLD-Bestände sowie 142 Mio. USD an Barmitteln und Barmitteläquivalenten, insgesamt rund 437 Millionen USD

Eightco bietet eine indirekte Beteiligung an einigen der innovativsten Privatunternehmen, darunter OpenAI und Beast Industries

EASTON, Pa., 5. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) („Eightco" oder das „Unternehmen") hat heute einen aktuellen Überblick über seine Gesamtbeteiligungen gegeben und dabei seine wachsende Präsenz im Bereich digitaler Vermögenswerte sowie strategische Investitionen in führende private Technologieunternehmen hervorgehoben.

Zum 3. Juni 2026, 18:00 Uhr ET, umfassen die Bestände von ORBS eine Investition in Höhe von 90 Millionen US-Dollar (indirekt über Zweckgesellschaften) in OpenAI, eine Investition in Höhe von 18 Millionen US-Dollar in Beast Industries, eine Investition in Höhe von 1 Million US-Dollar in Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) zu einem Preis von 0,55 US-Dollar pro WLD (laut Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) sowie insgesamt rund 142 Millionen US-Dollar an Barmitteln und Stablecoins, was einem Gesamtportfolio von rund 437 Millionen US-Dollar entspricht.

Die wichtigsten KI-Schlagzeilen in den Nachrichten:

Das Management von ORBS ist der Ansicht, dass das Treasury-Portfolio des Unternehmens einige der wichtigsten Komponenten für das künftige KI- und digitale Finanzsystem enthält. Zu den wichtigsten Beteiligungen der letzten Wochen gehören:

Am 1. Juni reichte Anthropic, dessen Unternehmenswert kürzlich auf fast 1 Billion US-Dollar geschätzt wurde, vertraulich einen Antrag auf einen Börsengang in den USA ein und legte damit den Grundstein für einen der möglicherweise bedeutendsten Technologie-Börsengänge der Geschichte (Reuters).





Die Nachricht von Anthropic kommt inmitten der Nachricht, dass OpenAI sich darauf vorbereitet, in den kommenden Wochen an die Börse zu gehen (The New York Times).





Am 1. Juni gab Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, Pläne bekannt, bis zu 80 Milliarden US-Dollar aufzubringen, um Investitionen im Bereich der künstlichen Intelligenz sowie die Recheninfrastruktur zu finanzieren und so der beispiellosen Nachfrage gerecht zu werden (CNBC).

„Der Markt erlebt derzeit einen der größten Technologie-Investitionszyklen der Geschichte, da die künstliche Intelligenz ganze Branchen, Geschäftsmodelle und die Weltwirtschaft neu gestaltet", sagte Thomas „Tom" Lee, Vorstandsmitglied von Eightco. „Der Börsengang von Anthropic unterstreicht die Erwartung, dass das Interesse der Anleger an KI-Unternehmen enorm sein wird. Angesichts des Berichts, dass der Börsengang von OpenAI kurz bevorsteht, sind wir der Ansicht, dass OpenAI im Zentrum dieses Wandels steht, und die Beteiligung von ORBS an diesem Unternehmen bietet den Aktionären die Möglichkeit, an einer Entwicklung teilzuhaben, die wir als eine der bedeutendsten Chancen zur Wertschöpfung des kommenden Jahrzehnts ansehen."