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    Eightco Holdings: 437 Mio. USD, OpenAI-Anteile & 16.000 ETH

    Eightco positioniert sich mit einem breit gestreuten High‑Conviction‑Portfolio an der Schnittstelle von KI, digitalen Assets und Creator‑Ökonomie.

    Eightco Holdings: 437 Mio. USD, OpenAI-Anteile & 16.000 ETH
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Gesamtportfolio von Eightco zum 3. Juni 2026: rund 437 Mio. USD (u. a. 90 Mio. USD OpenAI‑Anteile indirekt, 18 Mio. USD Beast Industries, 1 Mio. USD Mythical Games, 283.452.700 WLD bei 0,55 USD, 16.278 ETH, ~142 Mio. USD Barmittel/Stablecoins)
    • OpenAI‑Engagement: rund 90 Mio. USD über Zweckgesellschaften, was etwa 21 % der ORBS‑Bestände bzw. eine bedeutende indirekte KI‑Exposition darstellt
    • Worldcoin‑Position: 283,45 Mio. WLD (≈8,4 % des Umlaufs), die größte öffentlich bekannte institutionelle WLD‑Position und etwa 36 % des ORBS‑Treasury; WLD/Orb treiben das Proof‑of‑Human‑Netzwerk an
    • Beast Industries: 18 Mio. USD Eigenkapital (≈4 % Beteiligung) und Zugang zur Creator‑Economy mit plattformübergreifend >500 Mio. Followern (MrBeast)
    • Weitere digitale Assets und Liquidität: 16.278 ETH plus ~142 Mio. USD Barmittel/Stablecoins; ORBS sieht sein Treasury als Infrastruktur für künftiges KI‑ und digitales Finanzsystem
    • Markt‑ und Risikokontext: Hinweise auf mögliche bevorstehende OpenAI‑/Anthropic‑Börsengänge und große KI‑Investitionszyklen (u. a. Alphabet‑Pläne); Warnungen vor Volatilität, regulatorischen Risiken und sonstigen zukunftsgerichteten Unsicherheiten.



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    Eightco Holdings: 437 Mio. USD, OpenAI-Anteile & 16.000 ETH Eightco positioniert sich mit einem breit gestreuten High‑Conviction‑Portfolio an der Schnittstelle von KI, digitalen Assets und Creator‑Ökonomie.
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