Eightco Holdings: 437 Mio. USD, OpenAI-Anteile & 16.000 ETH
Eightco positioniert sich mit einem breit gestreuten High‑Conviction‑Portfolio an der Schnittstelle von KI, digitalen Assets und Creator‑Ökonomie.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Gesamtportfolio von Eightco zum 3. Juni 2026: rund 437 Mio. USD (u. a. 90 Mio. USD OpenAI‑Anteile indirekt, 18 Mio. USD Beast Industries, 1 Mio. USD Mythical Games, 283.452.700 WLD bei 0,55 USD, 16.278 ETH, ~142 Mio. USD Barmittel/Stablecoins)
- OpenAI‑Engagement: rund 90 Mio. USD über Zweckgesellschaften, was etwa 21 % der ORBS‑Bestände bzw. eine bedeutende indirekte KI‑Exposition darstellt
- Worldcoin‑Position: 283,45 Mio. WLD (≈8,4 % des Umlaufs), die größte öffentlich bekannte institutionelle WLD‑Position und etwa 36 % des ORBS‑Treasury; WLD/Orb treiben das Proof‑of‑Human‑Netzwerk an
- Beast Industries: 18 Mio. USD Eigenkapital (≈4 % Beteiligung) und Zugang zur Creator‑Economy mit plattformübergreifend >500 Mio. Followern (MrBeast)
- Weitere digitale Assets und Liquidität: 16.278 ETH plus ~142 Mio. USD Barmittel/Stablecoins; ORBS sieht sein Treasury als Infrastruktur für künftiges KI‑ und digitales Finanzsystem
- Markt‑ und Risikokontext: Hinweise auf mögliche bevorstehende OpenAI‑/Anthropic‑Börsengänge und große KI‑Investitionszyklen (u. a. Alphabet‑Pläne); Warnungen vor Volatilität, regulatorischen Risiken und sonstigen zukunftsgerichteten Unsicherheiten.
Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.