Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 05.06.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.06.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Infineon Technologies
Tagesperformance: -8,31 %
Tagesperformance: -8,31 %
Platz 1
Performance 1M: +50,09 %
Performance 1M: +50,09 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
wallstreet-online-Forum zeigt gemischte, teils vorsichtige bis leicht bullische Sicht auf Infineon. Kurs um ca. 80 EUR, in einer volatilen Range (ca. 65–100 EUR); nach Broadcom-/KI-Bewegungen gab es kurzfristige Belastungen und Erholungen. Fundamentale Lage unverändert; einige sehen Potenzial bis 100–125 EUR, andere warnen vor Übertreibungen und verweisen auf Glattstellung von Shorts.
Zalando
Tagesperformance: +4,46 %
Tagesperformance: +4,46 %
Platz 2
Performance 1M: +18,95 %
Performance 1M: +18,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando
wallstreetONLINE: Gemischtes, überwiegend leicht positiv. Technisch: Kurs drehte nach oben, überwand die 200‑Tagelinie bei ca. 23,43€ und schloss darüber. Insiderkäufe (Anna Dimitrova: 900 Aktien) sowie BlackRock >5% unterstützen; Shortseller-Aktivität bleibt uneinheitlich (Marshall Wace aufgestockt, AQR/PDT reduziert). Debatten: 30€-Ziel realistisch; DAX-Risiken wirken kurzfristig. 14-Tage-Performance: keine Prozentzahl angegeben.
Scout24
Tagesperformance: +3,86 %
Tagesperformance: +3,86 %
Platz 3
Performance 1M: +7,55 %
Performance 1M: +7,55 %
Beiersdorf
Tagesperformance: +3,57 %
Tagesperformance: +3,57 %
Platz 4
Performance 1M: -4,22 %
Performance 1M: -4,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Beiersdorf
Beiersdorf-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum: Kurs zuletzt im unteren 70-Euro-Bereich; in den letzten 14 Tagen mehrmals unter 70 € gefallen, Einstiegspunkte um 67,50 €. Fundamentale Aussagen: Eigenkapitalquote ca. 66%, Verschuldungsgrad ca. 3%; ARP-Programm aktiv, Diskussion über größere Zukäufe. Analystenseitig: JPMorgan-Neutral, Ziel 90 €. Langfristig eher optimistisch, Kursrückgang vorübergehend; Preis-/Wettbewerbsdruck bleibt.
Henkel VZ
Tagesperformance: +3,00 %
Tagesperformance: +3,00 %
Platz 5
Performance 1M: +6,45 %
Performance 1M: +6,45 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 66,34%
|PUT: 33,66%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 32,67 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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