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    Ukrainische Drohne explodiert im rumänischen Hafen Constanta

    Für Sie zusammengefasst
    • Fehlgeleitete ukrainische Seedrohne explodiert
    • Keine Verletzten, Schäden an Lagerhalle und Schiff
    • Ukraine nennt russische Störsignale als Ursache
    Ukrainische Drohne explodiert im rumänischen Hafen Constanta
    Foto: Siarhei - 356130783

    CONSTANTA (dpa-AFX) - Eine fehlgeleitete ukrainische Seedrohne ist im rumänischen Hafen Constanta explodiert. Das bestätigte ein ukrainischer Außenamtssprecher in Kiew auf der Plattform X. Nach Angaben des rumänischen Verteidigungsministeriums wurde niemand verletzt oder getötet, als sich das mit Sprengstoff beladene unbemannte Seefahrzeug selbst in die Luft sprengte.

    Nach Darstellung des ukrainischen Sprechers sei die Drohne infolge von russischen Störsignalen unsteuerbar geworden und von ihrem Weg abgekommen. Die ukrainische Marine habe die rumänischen Partner rechtzeitig verständigt.

    Das Nato-Land Rumänien hat eine rund 600 Kilometer lange Grenze zur Ukraine. Zusammen mit anderen Nato-Ländern unterstützt es das Nachbarland, das sich seit mehr als vier Jahren gegen einen russischen Großangriff wehrt.

    Die Behörden in Constanta gaben Alarm und veranlassten die Räumung des Hafens am Schwarzen Meer, nachdem die Seedrohne entdeckt worden war. Die Explosion erfolgte, als das rumänische Militär dabei war, sie unschädlich zu machen, hieß es in der Mitteilung des Verteidigungsministeriums.

    Sachschaden an Lagerhalle und Schiff

    Drohnen dieser Art würden sich selbst in die Luft sprengen, wenn sie die Verbindung zu ihrem Drohnen-Operator verlieren, zitierte die Nachrichtenagentur Mediafax einen Militärexperten. Durch die Explosion entstanden Schäden an einer Lagerhalle und an einem Schiff, sagte der Präfekt des Kreises Constanta, Adrian Picoiu, zu Mediafax.

    In der Vergangenheit waren des Öfteren russische Drohnen in den rumänischen Luftraum eingedrungen. Beim bisher schwersten Zwischenfall schlug eine von ihnen in einem Wohnhaus in Galati nahe der ukrainischen Grenze ein. Sie löste einen Brand aus, zwei Bewohner erlitten Verletzungen. Mehrfach fielen seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine Trümmer russischer Drohnen auf rumänisches Territorium./ast/gm/DP/stk






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