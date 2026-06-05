Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 05.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.06.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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SILTRONIC AG
Tagesperformance: -9,17 %
Tagesperformance: -9,17 %
Platz 1
Performance 1M: +25,56 %
Performance 1M: +25,56 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -7,98 %
Tagesperformance: -7,98 %
Platz 2
Performance 1M: +50,09 %
Performance 1M: +50,09 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
wallstreet-online-Forum zeigt gemischte, teils vorsichtige bis leicht bullische Sicht auf Infineon. Kurs um ca. 80 EUR, in einer volatilen Range (ca. 65–100 EUR); nach Broadcom-/KI-Bewegungen gab es kurzfristige Belastungen und Erholungen. Fundamentale Lage unverändert; einige sehen Potenzial bis 100–125 EUR, andere warnen vor Übertreibungen und verweisen auf Glattstellung von Shorts.
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -6,31 %
Tagesperformance: -6,31 %
Platz 3
Performance 1M: +23,56 %
Performance 1M: +23,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich zu SUESS MicroTec ein gemischtes Sentiment: MDAX-Aufnahme wird als positiver fundamentaler Impuls gesehen (Beiträge 2, 3). Ein Widerstand um 95 EUR gilt als entscheidend; KGV-Anstieg und schwächerer Cashflow/GuV belasten die Bewertung (Beitrag 4). AGM-Ankündigung (Beitrag 5) könnte Kursreaktionen auslösen. Insgesamt leicht optimistisch, fundamentals bleiben durchwachsen.
AIXTRON
Tagesperformance: -4,94 %
Tagesperformance: -4,94 %
Platz 4
Performance 1M: +19,80 %
Performance 1M: +19,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu AIXTRON in den letzten 14 Tagen gemischt: Eine mögliche Korrektur um 40 Euro wird diskutiert, zugleich spekulieren einige auf Aufwärtsimpulse und Puts. Fundamentale Treiber sind ST-Micro-Umsatzwachstum und BoA/JP-Morgan-Kursziele. Technisch wird auf 9- und 21-Tage-Linien hingewiesen; persönliche Angriffe werden ignoriert.
Jenoptik
Tagesperformance: -4,67 %
Tagesperformance: -4,67 %
Platz 5
Performance 1M: +37,46 %
Performance 1M: +37,46 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: -3,55 %
Tagesperformance: -3,55 %
Platz 6
Performance 1M: +14,65 %
Performance 1M: +14,65 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -3,53 %
Tagesperformance: -3,53 %
Platz 7
Performance 1M: +14,14 %
Performance 1M: +14,14 %
Ottobock
Tagesperformance: +2,93 %
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 8
Performance 1M: -6,94 %
Performance 1M: -6,94 %
IONOS Group
Tagesperformance: +2,72 %
Tagesperformance: +2,72 %
Platz 9
Performance 1M: +9,57 %
Performance 1M: +9,57 %
Evotec
Tagesperformance: -2,20 %
Tagesperformance: -2,20 %
Platz 10
Performance 1M: -4,77 %
Performance 1M: -4,77 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu AIXTRON in den letzten 14 Tagen gemischt: Eine mögliche Korrektur um 40 Euro wird diskutiert, zugleich spekulieren einige auf Aufwärtsimpulse und Puts. Fundamentale Treiber sind ST-Micro-Umsatzwachstum und BoA/JP-Morgan-Kursziele. Technisch wird auf 9- und 21-Tage-Linien hingewiesen; persönliche Angriffe werden ignoriert.
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