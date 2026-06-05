Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 05.06.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.06.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Infineon Technologies
Tagesperformance: -7,96 %
Tagesperformance: -7,96 %
Platz 1
Performance 1M: +50,09 %
Performance 1M: +50,09 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
wallstreet-online-Forum zeigt gemischte, teils vorsichtige bis leicht bullische Sicht auf Infineon. Kurs um ca. 80 EUR, in einer volatilen Range (ca. 65–100 EUR); nach Broadcom-/KI-Bewegungen gab es kurzfristige Belastungen und Erholungen. Fundamentale Lage unverändert; einige sehen Potenzial bis 100–125 EUR, andere warnen vor Übertreibungen und verweisen auf Glattstellung von Shorts.
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: -7,83 %
Tagesperformance: -7,83 %
Platz 2
Performance 1M: -19,32 %
Performance 1M: -19,32 %
Schneider Electric
Tagesperformance: -4,55 %
Tagesperformance: -4,55 %
Platz 3
Performance 1M: +7,55 %
Performance 1M: +7,55 %
ASML Holding
Tagesperformance: -2,63 %
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 4
Performance 1M: +26,71 %
Performance 1M: +26,71 %
argenx
Tagesperformance: +2,53 %
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 5
Performance 1M: +7,96 %
Performance 1M: +7,96 %
Inditex
Tagesperformance: +2,48 %
Tagesperformance: +2,48 %
Platz 6
Performance 1M: +8,39 %
Performance 1M: +8,39 %
Bayer
Tagesperformance: +2,26 %
Tagesperformance: +2,26 %
Platz 7
Performance 1M: -4,67 %
Performance 1M: -4,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Anleger-Sentiment zu Bayer. Potenzial bei einem positiven SC-/Vergleich, aber Unsicherheit durch Monsanto-Klage und Übernahmefolgen. Sachlich relevante Punkte: Deutschland-Standortkosten (Energie, Bürokratie) belasten; keine neuen fundamentalen Daten. 14-Tage-Kursentwicklung nicht eindeutig genannt; einzelne Beiträge erwähnen ca. 3% Bewegungen. Vorsicht, abwarten.
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