Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 05.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.06.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: -6,85 %
Tagesperformance: -6,85 %
Platz 1
Performance 1M: +48,19 %
Performance 1M: +48,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
WallstreetONLINE-Forum: AT&S-Sentiment gemischt. Fundamentale Signale positiv (EBITDA-Steigerung, Turnaround, Korea-Verkauf); Stoxx-600-Aufnahme könnte Kurs unterstützen. Gegenwind durch Gewinnmitnahmen und antizyklische Short-Szenarien bei überhitzter Stimmung. Kurzfristig wird ein Blow-off-Top diskutiert; weitere Abwärtsbewegungen erwartet. Kursentwicklung der letzten 14 Tage ohne konkreten Prozentwert genannt.
CA-Immobilien-Anlagen
Tagesperformance: -4,49 %
Tagesperformance: -4,49 %
Platz 2
Performance 1M: -17,83 %
Performance 1M: -17,83 %
PORR
Tagesperformance: -4,26 %
Tagesperformance: -4,26 %
Platz 3
Performance 1M: +7,53 %
Performance 1M: +7,53 %
voestalpine
Tagesperformance: -3,52 %
Tagesperformance: -3,52 %
Platz 4
Performance 1M: +14,77 %
Performance 1M: +14,77 %
Lenzing
Tagesperformance: -2,69 %
Tagesperformance: -2,69 %
Platz 5
Performance 1M: -4,04 %
Performance 1M: -4,04 %
Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte