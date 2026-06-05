🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Raytron liefert zum Weltumwelttag 2026 Infrarot-Lösungen für die Umweltüberwachung

    YANTAI, China, 5. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die schädlichsten Umweltbedrohungen sind oft diejenigen, die niemand sehen kann. Ein schwelendes Feuer in einem abgelegenen Wald. Ein Methanleck, das lautlos in die Atmosphäre entweicht. Ein überhitzter Transformator, der rund um die Uhr Energie abgibt. Am Weltumwelttag, der unter dem Motto „Inspiriert durch die Natur. Für das Klima. Für unsere Zukunft" steht, hält Raytron, ein führendes Unternehmen im Bereich der Infrarot-Wärmebildtechnik, an seiner Verpflichtung fest, mit technologischen Fortschritten einen Mehrwert für seine Kunden zu schaffen. Durch fortschrittliche Infrarotsensortechnologien hilft es Feuerwehrleuten, Aufsichtsbehörden und Industrieunternehmen, unsichtbare Risiken früher zu erkennen und zu handeln, bevor sie eskalieren.

    Raytron Delivers Infrared Solutions for Environmental Monitoring on World Environment Day 2026

    Erkennung von Waldbränden im frühesten Stadium

    Infrarot-Wärmebildtechnik erfasst Wärme statt Licht und durchdringt Rauch, wo herkömmliche Kameras versagen. Die Raytron-Wärmebildkameras werden an hochgelegenen Standorten in bewaldetem Gebiet eingesetzt und bieten eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung von Waldbränden. Ein firmeneigener Algorithmus zur Erkennung von Feuer und Rauch identifiziert Wärmequellen bereits ab einer Entfernung von 1,5 Pixeln. Mit einem Objektiv von maximal 225 mm erkennt das System Anomalien in einer Entfernung von bis zu 12 Kilometern und löst sofort geogetaggte Alarme aus. Ein Feuer in den ersten Minuten zu bekämpfen, kann den Unterschied zwischen einem eingedämmten Vorfall und einem wochenlangen Brand ausmachen und Wälder schützen, die als unersetzliche Kohlenstoffsenken dienen.

    Visualisierung von Gaslecks, die für das menschliche Auge unsichtbar sind

    Methan ist über einen Zeitraum von 20 Jahren 80-mal wirksamer als CO₂, ist aber farb- und geruchlos. Raytrons Optical Gas Imaging (OGI)-Kameras erkennen Treibhausgase (THG), einschließlich Methan, VOCs und andere gefährliche Gase, mit wettbewerbsfähiger Empfindlichkeit und stellen unsichtbare Gaswolken durch einen firmeneigenen Gaswolken-Algorithmus als lebendige, farbige Visualisierungen dar. Die Infrarottechnologie wird kontinuierlich in Öl-, Gas- und petrochemischen Anlagen eingesetzt und macht eines der am wenigsten beachteten Klimaprobleme für die Betreiber sichtbar und behebbar.

    Versteckte Energieverluste mit IR-Wärmebildtechnik reduzieren

    In Stromnetzen, Industrieanlagen und bei Gebäudeinspektionen lassen sich mit der Wärmebildtechnik überhitzte Geräte und Isolierungsfehler erkennen, bevor sie zu Ausfällen oder Energieverschwendung führen. Die durch die Infrarotinspektion ermöglichte vorausschauende Wartung reduziert außerdem ungeplante Ausfallzeiten, Anlagenschäden und den mit Notfallreparaturen und -ersatz verbundenen CO2-Fußabdruck und unterstützt damit den Übergang zu einem umweltfreundlicheren, effizienteren industriellen Betrieb.

    Da sich die Klimaverpflichtungen weltweit verschärfen, ist die Fähigkeit, unsichtbare Risiken zu erkennen und auf sie zu reagieren, nicht länger optional. Raytron wird auch weiterhin mit Organisationen auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um Umweltverantwortung nicht nur zu einem Ziel, sondern zu einer Fähigkeit zu machen.

    Weitere Informationen:

    E-Mail: sales@raytrontek.com
    Website: https://en.raytrontek.com
    LinkedIn: Raytron Technology Co., Ltd.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2995493/20260605_145612.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/raytron-liefert-zum-weltumwelttag-2026-infrarot-losungen-fur-die-umweltuberwachung-302792790.html





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Raytron liefert zum Weltumwelttag 2026 Infrarot-Lösungen für die Umweltüberwachung YANTAI, China, 5. Juni 2026 /PRNewswire/ - Die schädlichsten Umweltbedrohungen sind oft diejenigen, die niemand sehen kann. Ein schwelendes Feuer in einem abgelegenen Wald. Ein Methanleck, das lautlos in die Atmosphäre entweicht. Ein überhitzter …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     