DZ BANK stuft Brenntag auf 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Brenntag nach den jüngsten Quartalszahlen von 51 auf 48 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Chemikalienhändler habe schwach abgeschnitten, schrieb Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Trotz Sparprogramm und Preisanpassungen sei noch keine nachhaltige Trendwende in Sicht./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 15:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 15:08 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 56,98EUR auf Tradegate (05. Juni 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Peter Spengler

Analysiertes Unternehmen: Brenntag

Aktieneinstufung neu: negativ

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 59,79 € , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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