DZ BANK stuft Brenntag auf 'Verkaufen'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Brenntag nach den jüngsten Quartalszahlen von 51 auf 48 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Chemikalienhändler habe schwach abgeschnitten, schrieb Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Trotz Sparprogramm und Preisanpassungen sei noch keine nachhaltige Trendwende in Sicht./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 15:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 15:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 15:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 15:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 56,98EUR auf Tradegate (05. Juni 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Peter Spengler
Analysiertes Unternehmen: Brenntag
Aktieneinstufung neu: negativ
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Aktieneinstufung neu: negativ
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