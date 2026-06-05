RBC stuft Airbus auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen des Flugzeugbauers für Mai auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Diese zeigten eine anhaltende Dynamik im zweiten Quartal, schrieb Ken Herbert am Freitag. Kurzfristig liege der Fokus weiterhin auf der Farnborough Airshow und dem Auslieferungsrhythmus./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 09:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 09:16 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 09:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 09:16 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 178,7EUR auf Tradegate (05. Juni 2026, 16:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ken Herbert
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 200
Kursziel alt: 200
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ken Herbert
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 200
Kursziel alt: 200
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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