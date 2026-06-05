RBC stuft Airbus auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen des Flugzeugbauers für Mai auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Diese zeigten eine anhaltende Dynamik im zweiten Quartal, schrieb Ken Herbert am Freitag. Kurzfristig liege der Fokus weiterhin auf der Farnborough Airshow und dem Auslieferungsrhythmus./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 09:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 09:16 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 178,7EUR auf Tradegate (05. Juni 2026, 16:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ken Herbert

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 200

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

