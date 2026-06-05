First Solar Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 05.06.2026

Am heutigen Handelstag musste die First Solar Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -7,96 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,37 %, geht es heute bei der First Solar Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

First Solar ist ein US-Hersteller von Dünnschicht-Solarmodulen (Cadmium-Tellurid) für Utility-Scale-Solarparks. Fokus auf Entwicklung, Produktion und Projektunterstützung. Starke Position im US-Großanlagensegment, profitiert von IRA-Förderung. Wichtige Konkurrenten: JinkoSolar, Longi, Trina, Canadian Solar. USP: CdTe-Technologie mit geringeren CO₂- und Temperaturverlusten, hohe US-Fertigungstiefe.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die First Solar-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +59,15 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die First Solar Aktie damit um -4,12 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +48,79 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +20,72 % gewonnen.

Während First Solar deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,07 %. Damit gehört First Solar heute zu den auffälligeren Werten.

First Solar Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,12 % 1 Monat +48,79 % 3 Monate +59,15 % 1 Jahr +91,33 %

Informationen zur First Solar Aktie

Stand: 05.06.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 107 Mio. First Solar Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,13 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Enphase Energy, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -11,42 %.

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Ob die First Solar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur First Solar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.