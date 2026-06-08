Keine Angst vorm Allzeithoch
Caterpillar-Aktie: Der Industriegigant profitiert gleich doppelt vom KI-Boom
Viele Anleger schrecken zurück, wenn eine Aktie auf Rekordhoch steht. Bei Caterpillar könnte das ein Fehler sein: Volle Auftragsbücher, Rechenzentren, Stromhunger und eigene KI-Maschinen - so sehen KI-KI-Gewinner aus!
- Caterpillar profitiert von KI-Rechenzentren und Strom
- Rekordaufträge 62,7 Mrd USD und starke Quartalszahlen
- Autonome Maschinen und digitale Flotten für Effizienz
- Report: Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Caterpillar galt lange als klassische Zykliker-Aktie: Baumaschinen, Bergbaugeräte, Motoren, Turbinen – ein Konzern für Baugruben, Minen und Infrastrukturprojekte. Doch der Markt entdeckt gerade eine neue Seite des US-Industriegiganten. Caterpillar wird zunehmend als Profiteur des KI-Booms gehandelt – nicht wegen Chips oder Software, sondern wegen der physischen Infrastruktur, die künstliche Intelligenz überhaupt erst möglich macht.
Rechenzentren brauchen Grundstücke, Erschließung, Bauleistung, Strom, Notstromsysteme und industrielle Energietechnik. Genau dort ist Caterpillar stark. Investor’s Business Daily hat die Aktie zuletzt zum IBD Stock of the Day gekürt und auf die Rolle des Konzerns bei KI-Rechenzentren, Stromerzeugung und autonomen Maschinen verwiesen. Die Aktie erreichte zuletzt ein neues Rekordhoch. Für Charttechniker ein starkes Kaufsignal, vor dem aber viele Anleger zurückschrecken.