Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 05.06.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.354,56USD pro Feinunze und notiert damit -2,70 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 68,97USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -6,83 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 93,69USD und verzeichnet ein Minus von -1,53 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 91,06USD und verzeichnet ein Minus von -1,99 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.257,00USD
|-5,13 %
|Platin
|1.808,50USD
|-4,99 %
|Kupfer London Rolling
|13.551,57USD
|-2,41 %
|Aluminium
|3.632,81PKT
|-2,15 %
|Erdgas
|3,251USD
|-3,30 %
Rohstoff des Tages: Silber
Mit einem Tages-Minus von -6,83 % gehört Silber heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 05.06.26, 17:29 Uhr.