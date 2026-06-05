Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 05.06.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.354,56USD pro Feinunze und notiert damit -2,70 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 68,97USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -6,83 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 93,69USD und verzeichnet ein Minus von -1,53 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 91,06USD und verzeichnet ein Minus von -1,99 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.257,00 USD -5,13 % Platin 1.808,50 USD -4,99 % Kupfer London Rolling 13.551,57 USD -2,41 % Aluminium 3.632,81 PKT -2,15 % Erdgas 3,251 USD -3,30 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Minus von -6,83 % gehört Silber heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 05.06.26, 17:29 Uhr.