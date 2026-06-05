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    US-Anleihen

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    Deutliche Kursverluste nach starkem Arbeitsmarktbericht

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Anleihen fallen nach starkem Arbeitsmarktbericht
    • Rendite zehnjähriger Anleihen stieg auf 4,53 Prozent
    • Märkte rechnen mit Fed-Zinsschritt bis Jahresende
    US-Anleihen - Deutliche Kursverluste nach starkem Arbeitsmarktbericht
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen haben am Freitag nach einem robusten US-Arbeitsmarktbericht deutlich nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,47 Prozent auf 109,08 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,53 Prozent.

    In den USA war die Beschäftigtenzahl im Mai deutlich stärker gestiegen als erwartet. An den Finanzmärkten wird mittlerweile ganz überwiegend damit gerechnet, dass die US-Notenbank Fed bis zum Jahresende um 0,25 Prozentpunkte anheben wird. "Wir halten diese Interpretation der heutigen Arbeitsmarktdaten für übertrieben", schreiben die Experten der Dekabank. "Einen unmittelbaren Preisdruck, den man geldpolitisch begegnen müsste, kann man aus den Daten nicht ableiten."

    Die gesunkenen Ölpreise belasteten den Anleihemarkt am Freitag nicht. Eine Einigung zwischen den USA und dem Iran ist schließlich weiterhin nicht in Sicht. Die Ölpreisentwicklung hatte zuletzt Inflationsgefahren geschürt. In den USA kommt eine weiterhin robuste Wirtschaft hinzu, die sich ebenfalls inflationär auswirkt.

    "Die US-Wirtschaft dürfte weiter vergleichsweise gut durch die globale Energiekrise kommen", schrieb Christoph Balz, Volkswirt bei der Commerzbank. Sie profitiere weiterhin von den sehr günstigen Finanzierungsbedingungen, dem Impuls seitens der Finanzpolitik und der Tatsache, dass die USA Nettoenergieexporteur seien. Allerdings würden die Verbraucher durch die hohe Inflation belastet./jsl/he






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