NEW YORK, 5. Juni 2026 /PRNewswire/ -- CeraVe, eine globale Hautpflegemarke, die gemeinsam mit Dermatologen entwickelt wurde und von mehr als 90.000 Dermatologen weltweit 1 empfohlen wird, brachte 111 preisgekrönte Schöpfer aus 22 Ländern für die allerersten Global CerAwards in Los Angeles zusammen.

Die mehrtägige Veranstaltung brachte globale Kreative in Hollywood zu einem Wettbewerb für die Erstellung von Inhalten zusammen, um die Verbraucher über gesunde Hautgewohnheiten aufzuklären und zu unterhalten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die CerAwards wurden ursprünglich 2023 in Spanien ins Leben gerufen und sind CeraVes jährlicher Wettbewerb für die Erstellung von Inhalten, der herausragende Hautpflege-Inhalte von Autoren, Dermatologen und Gesundheitsexperten auszeichnet. Seit seiner Einführung hat sich das Programm weltweit ausgeweitet: In 22 Ländern wurden lokale Wettbewerbe durchgeführt - allein in diesem Jahr mit über 5.000 Einsendungen. Aus diesen Einreichungen gingen 111 Gewinner hervor, die an den ersten Global CerAwards - dem großen Finale - teilnehmen, bei dem die Autoren vor eine internationale Jury treten, um die besten Hautpflegematerialien zu küren.

Heute erreicht CeraVe mehr als 15 Millionen Follower weltweit und Milliarden von Videoaufrufen auf allen Plattformen, angetrieben von Kreativen, Medfluencern und Hautpflege-Enthusiasten, die dazu beigetragen haben, dass CeraVe eine der meistdiskutierten Hautpflegemarken in den sozialen Medien ist. Zusammengenommen repräsentierten die Teilnehmer der ersten Global CerAwards eine Reichweite von mehr als 44 Millionen Followern. Dies unterstreicht den Einfluss der Creator-Community, die das dermatologische Fachwissen von CeraVe einem Publikum auf der ganzen Welt näher bringt.

CeraVe Studios: Ein Hollywood-Erlebnis für Schöpfer

Das Herzstück der Global CerAwards waren die CeraVe Studios, ein immersives Erlebnis zur Erstellung von Inhalten, das auf einem Hollywood-Studiogelände stattfand. Mit speziell angefertigten Kulissen, professionellen Schauspielern und Stunt-Performern wurden die Kreativen herausgefordert, die Grenzen des Hautpflege-Storytellings zu erweitern und gleichzeitig die Reinigungsprodukte und neuesten Sonnenpflege-Innovationen von CeraVe durch vier einzigartige Erlebnisse zum Leben zu erwecken: