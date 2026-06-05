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    CERAVE FEIERT ÜBER 100 PREISGEKRÖNTE CONTENT-SCHÖPFER AUS 22 LÄNDERN BEI DEN ERSTEN GLOBALEN CERAWARDS

    CERAVE FEIERT ÜBER 100 PREISGEKRÖNTE CONTENT-SCHÖPFER AUS 22 LÄNDERN BEI DEN ERSTEN GLOBALEN CERAWARDS
    Foto: adobe.stock.com

    Die mehrtägige Veranstaltung brachte globale Kreative in Hollywood zu einem Wettbewerb für die Erstellung von Inhalten zusammen, um die Verbraucher über gesunde Hautgewohnheiten aufzuklären und zu unterhalten.

    NEW YORK, 5. Juni 2026 /PRNewswire/ -- CeraVe, eine globale Hautpflegemarke, die gemeinsam mit Dermatologen entwickelt wurde und von mehr als 90.000 Dermatologen weltweit1 empfohlen wird, brachte 111 preisgekrönte Schöpfer aus 22 Ländern für die allerersten Global CerAwards in Los Angeles zusammen.

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    LOS ANGELES, CALIFORNIA - JUNE 04: (L-R) Meg Stalter, Dr. Andrew Park, Bailee Madison, and Gene Colón attend the CeraVe Global CerAwards at The Wiltern on June 04, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Vivien Killilea/Getty Images for CeraVe)

    Die CerAwards wurden ursprünglich 2023 in Spanien ins Leben gerufen und sind CeraVes jährlicher Wettbewerb für die Erstellung von Inhalten, der herausragende Hautpflege-Inhalte von Autoren, Dermatologen und Gesundheitsexperten auszeichnet. Seit seiner Einführung hat sich das Programm weltweit ausgeweitet: In 22 Ländern wurden lokale Wettbewerbe durchgeführt - allein in diesem Jahr mit über 5.000 Einsendungen. Aus diesen Einreichungen gingen 111 Gewinner hervor, die an den ersten Global CerAwards - dem großen Finale - teilnehmen, bei dem die Autoren vor eine internationale Jury treten, um die besten Hautpflegematerialien zu küren.

    Heute erreicht CeraVe mehr als 15 Millionen Follower weltweit und Milliarden von Videoaufrufen auf allen Plattformen, angetrieben von Kreativen, Medfluencern und Hautpflege-Enthusiasten, die dazu beigetragen haben, dass CeraVe eine der meistdiskutierten Hautpflegemarken in den sozialen Medien ist. Zusammengenommen repräsentierten die Teilnehmer der ersten Global CerAwards eine Reichweite von mehr als 44 Millionen Followern. Dies unterstreicht den Einfluss der Creator-Community, die das dermatologische Fachwissen von CeraVe einem Publikum auf der ganzen Welt näher bringt.

    CeraVe Studios: Ein Hollywood-Erlebnis für Schöpfer
    Das Herzstück der Global CerAwards waren die CeraVe Studios, ein immersives Erlebnis zur Erstellung von Inhalten, das auf einem Hollywood-Studiogelände stattfand. Mit speziell angefertigten Kulissen, professionellen Schauspielern und Stunt-Performern wurden die Kreativen herausgefordert, die Grenzen des Hautpflege-Storytellings zu erweitern und gleichzeitig die Reinigungsprodukte und neuesten Sonnenpflege-Innovationen von CeraVe durch vier einzigartige Erlebnisse zum Leben zu erwecken:

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