Quantinuum: Vom Heilsbringer zum Sorgenkind - maues IPO drückt Quanten-Aktien

Negativer Stimmungstest

Für die Branche ist das schwache IPO ein großer Rückschlag. Quantinuum war als Stimmungstest für den gesamten Quanten-Sektor gedacht. Wenn ausgerechnet dieser Hoffnungsträger den Börsenhype nicht halten kann, geraten auch die Bewertungen der anderen Quanten-Aktien unter Druck.

Quanten-Aktien unter Druck

Die Reaktion am Markt fiel entsprechend deutlich aus. IonQ verlor rund 12 Prozent und fiel unter die psychologische Marke von 60 US-Dollar. Rigetti Computing rutschte ebenfalls um rund 12 Prozent ab, D-Wave Quantum gab ebenfalls zweistellig nach und Quantum Computing gab um fast 10 Prozent nach und konnte so gerade die wichtige Marke von 10 US-Dollar verteidigen.

Damit trifft der schwache Quantinuum-Start ausgerechnet jene Aktien, die in den vergangenen Monaten besonders stark von der Quantenfantasie profitiert hatten. Anleger hatten auf den nächsten großen Technologiesprung gesetzt: Rechner, die bestimmte Probleme deutlich schneller lösen können als klassische Computer. Anwendungen werden in der Chemie, Materialforschung, Finanzmodellierung, Kryptografie, Logistik und Arzneimittelentwicklung erwartet.

Doch die Bewertung von Quantinuum zum Börsensgang war schon recht sportlich und dafür zahlen jetzt wohl alle Quanten-Aktien den Preis.

Der Hype trifft auf harte Zahlen

Quantinuum bringt zweifellos Substanz mit. Das Unternehmen entstand 2021 aus der Fusion von Honeywell Quantum Solutions und Cambridge Quantum. Es arbeitet an Hardware, Software und Anwendungen. Der Konzern positioniert sich als sogenannter Full-Stack-Anbieter. Zudem wird Quantinuum von namhaften Partnern und Investoren begleitet, darunter Honeywell und Nvidia.

Aber die Zahlen zeigen auch, wie früh die Branche noch steht. Im 1. Quartal erzielte Quantinuum nur 5,2 Millionen US-Dollar Umsatz. Gleichzeitig weitete sich der Nettoverlust auf 136,6 Millionen US-Dollar aus. Für das Gesamtjahr 2025 meldete das Unternehmen einen Umsatz von 30,9 Millionen US-Dollar Umsatz, aber auch einen Nettoverlust von 192,5 Millionen US-Dollar.

Genau hier liegt das Problem: Die Bewertung ist groß, die Fantasie ebenfalls – aber die Umsätze sind noch klein und die Verluste hoch. Quantinuum ist technologisch spannend, aber finanziell noch weit davon entfernt, ein reifer Wachstumswert zu sein.

Vom Hoffnungsträger zum Belastungstest

Der IPO sollte eigentlich zeigen, dass Quantum Computing an der Börse angekommen ist. Stattdessen zeigt er, wie nervös Anleger bei hoch bewerteten Zukunftstechnologien geworden sind. Die Botschaft des Marktes ist klar: Selbst starke Namen bekommen keinen Freifahrtschein mehr.

Das ist besonders gefährlich für kleinere Quantenwerte. Unternehmen wie Rigetti, D-Wave oder Quantum Computing Inc. leben stark von Zukunftserwartungen. Wenn der Markt bei Quantinuum bereits Zweifel anmeldet, werden die Risiken bei kleineren, verlustreichen Wettbewerbern noch stärker eingepreist.

Hinzu kommt: Der gesamte Technologiesektor hat in den vergangenen Jahren stark vom KI-Boom profitiert. Doch während KI-Konzerne wie Nvidia bereits enorme Umsätze und Gewinne vorweisen können, ist Quantum Computing noch deutlich weiter von der breiten Kommerzialisierung entfernt. Der Vergleich ist für Quanten-Aktien daher riskant. Die Vision ist riesig, aber der Weg dorthin bleibt lang.

Anleger unterscheiden wieder genauer

Der schwache Börsenstart bedeutet nicht, dass Quantum Computing gescheitert ist. Im Gegenteil: Das Interesse institutioneller Investoren ist vorhanden. Die Platzierung wurde ausgeweitet, der Börsengang brachte Milliarden ein, und Quantinuum zählt weiterhin zu den technologisch relevanten Namen der Branche.

Aber die Börse macht einen Unterschied zwischen langfristiger Technologiechance und kurzfristig bezahlbarer Aktie. Genau dieser Unterschied wird nun sichtbar.

Quantinuum hat gezeigt: Die Nachfrage nach Quantenfantasie ist da. Doch sie reicht nicht aus, um jede Bewertung zu rechtfertigen. Anleger wollen mehr Belege für Umsatzwachstum, konkrete Kundenprojekte, sinkende Verluste und einen klareren Weg zur Profitabilität.

Besonders bitter: Andere IPOs wirken attraktiver

Der Vergleich mit anderen Börsengängen verschärft den Eindruck. MarketWatch verweist auf den deutlich stärkeren Start von Innio, einem Anbieter von Stromerzeugungslösungen, der ebenfalls vom KI-Infrastrukturboom profitieren soll. Innio kam mit höheren Umsätzen, Profitabilität und einem stärkeren ersten Handelstag an die Börse.

Das ist für Quantinuum unangenehm. Denn es zeigt, dass Anleger derzeit zwar bereit sind, für Zukunftsthemen zu zahlen – aber bevorzugt dort, wo die Verbindung zu realen Umsätzen und Gewinnen schon heute klarer ist. KI-Infrastruktur mit Strom, Rechenzentren und Energieausrüstung wirkt greifbarer als Quantencomputer, deren großer kommerzieller Durchbruch noch aussteht.

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Mein Tipp: Der Quanten-Hype bekommt einen Realitätscheck

Quantinuum sollte der Heilsbringer der Quantenbranche werden. Stattdessen wurde der Börsengang zum Realitätscheck. Der schwache Start hat nicht nur die eigene Aktie belastet, sondern den gesamten Sektor unter Druck gesetzt.

Für Anleger heißt das: Quantum Computing bleibt eines der spannendsten Zukunftsthemen an der Börse. Doch die Aktien sind extrem spekulativ. Die Technologie kann langfristig ganze Industrien verändern, aber kurzfristig dominieren hohe Verluste, kleine Umsätze und ambitionierte Bewertungen.

Der schwache Start von Quantinuum ist deshalb kein Todesurteil für die Branche. Aber er ist ein Warnsignal. Die Börse ist bereit, Quantenfantasie zu bezahlen – aber nicht mehr um jeden Preis.

Quantinuum bleibt ein technologisch spannender Name, doch der Börsenstart hat die Euphorie gedämpft. Für IonQ, Rigetti, D-Wave und andere Quantenwerte wird die Luft nach der Rally ebenfalls dünner. Wer investiert, setzt weiter auf eine große Zukunft – muss aber starke Kursschwankungen und lange Durststrecken einkalkulieren.

Eine kleine Verteidigung für den schwachen Börsengang sei noch angemerkt: Eigentlich sollte der Börsengang mitten im KI-Hype erfolgen. Allerdings kippte die Stimmung zur Wochenmitte bei den KI-Highflyern und viele Anleger machten Kasse. Unter diesem Gesichtspunkt ist Quantinuum noch glimpflich davon gekommen.

Wer in die Branche investieren möchte, für den ist der Rücksetzer bei IonQ ein Geschenk und Quantinuum unter dem Ausgabepreis einzusammeln ist ebenfalls nicht die schlechteste Idee für Quanten-Computer-Fans.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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