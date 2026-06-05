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    WOCHENVORSCHAU

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    Termine bis 19. Juni 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • EZB Zinsentscheid, Pressekonferenz am 11. Juni
    • G7-Gipfel in Evian, Frankreich, Themen Handel
    • Volkswagen Hauptversammlung Wolfsburg 18. Juni
    WOCHENVORSCHAU - Termine bis 19. Juni 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 19. Juni

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    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 8. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung 10:00 DEU: OHB, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung 12:00 DEU: BASF's Investorenveranstaltung zum Zhanjiang-Verband 14:30 USA: Honeywell, Strategieupdate
    19:00 USA: Apple-Entwicklerkonferenz WWDC, San Jose

    DEU: Paragon, Jahreszahlen
    USA: Coreweave, Hauptversammlung
    USA: Reddit, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: BIP Q1/26 (detailliert)
    08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 4/26
    10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 6/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:30 DEU: Deutsch-ukrainische Industriekonferenz der Initiative «New Age Defence»

    10:00 DEU: Biotech-Finanz Gipfel - EY stellt Studie zur Biotechbranche vor Die Zahlen erhebt der Verband BIO Deutschland e. V. jährlich in Kooperation mit EY

    10:00 LUX: Treffen der EU-Verkehrsminister

    14:00 DEU: Venture Capital Side-Event «German Venture & Growth Forum» mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU)

    14:30 DEU: Staat und Wirtschaft vereinbaren beschleunigten Ausbau digitaler Infrastrukturen. Unterzeichnung einer Absichtserklärung durch hochrangige Vertreterinnen und Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen sowie der CEOs der Telekommunikationsbranche u.a. mit Digitalminister Karsten Wildberger.

    17:00 DEU: Diskussionsveranstaltung OECD Berlin und BDI zu «Grundlagen für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland und der OECD»

    CYP: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten

    HINWEIS
    AUS: Feiertag, Börse geschlossen

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 9. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    09:00 DEU: SHW, Hauptversammlung
    10:00 DEU: SMA Solar, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Westwing Group, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Jenoptik, Hauptversammlung
    14:00 DEU: Krones, Hauptversammlung
    15:00 USA: Biogen, Hauptversammlung
    19:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    CHN: Handelsbilanz 5/26
    06:30 NLD: Verbraucherpreise 5/26
    08:00 DEU: Handelsbilanz 4/26
    08:00 DEU: Industrieproduktion 4/26
    08:00 DEU: Arbeitksosten Q1/26
    08:00 DEU: Lkw-Maut Fahrleistungsindex 5/26
    08:00 DEU: Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim- und -exporte), 1. Quartal 2026 08:00 FIN: Handelsbilanz 4/26 (vorläufig)
    08:00 ROU: Handelsbilanz 4/26
    14:30 USA: Handelsbilanz 4/26
    16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 5/26

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt über Klagen gegen Sonderkündigungsrecht für Fernsehverträge, Karlsruhe

    EST: Treffen der Regierungschef der nordischen und baltischen Staaten (NB8), Tallinn

    LUX: Treffen der EU-Minister für Telekommunikation, Luxemburg

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 10. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk) 08:30 NLD: NXP Semiconductors, Hauptversammlung
    09:00 SWE: Volvo AB, Kapitalmarkttag
    09:30 DEU: Evonik, «Innovationspressekonferenz» (online), Essen 10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Formycon, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Renk, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Medios, Hauptversammlung
    10:00 AUT: AMS Osram AG, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Hawesko, Hauptversammlung
    11:00 DEU: RAG-Stiftung, Jahres-Pk
    14:00 USA: Nasdaq, Hauptversammlung
    15:00 USA: Caterpillar, Hauptversammlung
    15:00 DEU: Volkswagen Group, ESG Conference 2026 (online) 16:00 USA: American Airlines Group, Hauptversammlung
    19:00 USA: Target, Hauptversammlung
    21:00 USA: Oracle, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Erzeugerpreise 5/26
    03:30 CHN: Erzeugerpreise 5/26
    03:30 CHN: Verbraucherpreise 5/26
    08:00 DNK: Verbraucherprise 5/26
    08:00 NOR: Verbraucherpreise 5/26
    09:00 AUT: Industrieproduktion 4/26
    10:00 ITA: Industrieproduktion 4/26
    11:00 GRC: Industrieproduktion 4/26
    11:00 GRC: Verbraucherpreise 5/26
    14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:30 USA: Verbraucherpreise 5/26
    14:30 USA: Realeinkommen 5/26
    15:45 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid
    16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
    18:00 RUS: Verbraucherpreise 5/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:30 DEU: DIW-Pressegespräch - Sommer-Konjunkturprognose

    DEU: Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) bis 14.6.26, Berlin-Schönefeld

    DEU: BDEW Kongress 2026, Berlin
    Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft + 9.30 Uhr Eröffnungsrede BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae + 13.50 Uhr: Rede Wirtschaftsministerin Katherina Reiche

    18:00 DEU: Hauptstadtforum Digitalwirtschaft «Von der Visionzur Umsetzung - Digitale Souveränität Made inGermany» des Bundesverbandes IT-Mittelstand, Berlin

    BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission legt Energie-Paket vor, Brüssel

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 11. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 DEU: HHLA, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung
    10:15 DEU: Jahres-Pk Sennheiser, Wedemark
    11:00 DEU: IWH-Konjunkturprognose zum Sommer 2026
    17:00 USA: Hasbro, Hauptversammlung
    19:00 USA: Zoom Video Communications, Hauptversammlung 19:00 USA: Honeywell, Investor Day
    22:00 USA: Adobe, Q2-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 4/26 08:00 DEU: Inlandstourismus 4/26
    08:00 SWE: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
    12:00 IRL: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
    14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Erzeugerpreise 5/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: BGH verhandelt zu Ersatzanspruch wegen Kosten einer Schufa-Bonitätsauskunft
    DEU: Bundestag
    +09.00 Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zum bevorstehenden EU-Gipfel
    10:00 DEU: Innovationstag Mittelstand des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE)
    15:00 DEU: Tag des Familienunternehmens
    u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) und Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) + 16.00 Rede Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)

    DEU: Fortsetzung BDEW Kongress 2026, Berlin
    Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD), Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) sowie Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD).
    LUX: Treffen der Euro-Gruppe

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 12. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 5/26
    10:00 DEU: OVB Holding, Hauptversammlung

    USA: IPO: SpaceX, eventuell Börsengang

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:30 JPN: Industrieproduktion 4/26 (endgültig)
    06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 4/26
    06:30 JPN: Dienstleistungsindex 4/26
    08:00 GBR: Industrieproduktion 4/26
    08:00 GBR: Handelsbilanz 4/26
    08:00 GBR: BIP 4/26
    08:00 ROU: Verbraucherpreise 5/26
    08:00 DEU: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
    08:00 DEU: Insolvenzen 3/26
    08:00 DEU: Handel und Abgabe von Treibhausgasen mit hoher Klimawirksamkeit: Schwefelhexafluorid und Stickstofftrifluorid, Jahr 2025 08:45 FRA: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
    11:00 DEU: Bundesbank, Gesamtwirtschaftliche Prognose
    12:00 PRT: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
    16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/26 (vorläufig)

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: BGH verhandelt zu Anspruch eines Wohnungseigentümers auf Gestattung eines Klima-Splitgeräts, Karlsruhe

    LUX: Treffen der EU-Finanzminister, Luxemburg

    RUS: Feiertag, Börse geschlossen

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 15. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    09:00 DEU: Centrotec SE, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Adtran Networks, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    07:00 FIN: Verbraucherpreise 5/26
    08:00 DEU: Großhandelspreise 5/26
    09:30 POL: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
    11:00 EUR: Industrieproduktion 4/26
    11:00 EUR: Handelsbilanz 4/26
    14:30 USA: Empire State Bericht 6/26
    15:15 USA: Industrieproduktion 5/26
    15:15 USA: Kapazitätsauslastung 5/26
    16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 6/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Dritte Runde der Tarifverhandlungen für etwa 9.000 Beschäftigte der Postbank, Frankfurt/M.

    FRA: Erster Tag des G7-Gipfels mit den Themen: Verhältnis der Partner zu den USA unter Präsident Trump, Handelsfragen, Iran- und Ukraine-Krieg, Evian

    FRA: Rüstungsmesse Eurosatory, Paris

    LUX: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 16. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    09:00 LUX: Befesa, Hauptversammlung
    09:30 SWE: Securitas, Investor Day
    10:00 DEU: PVA TePla, Hauptversammlung
    10:00 DEU: R. Stahl, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Traton, Hauptversammlung
    14:30 NOR: Equinor, Kapitalmarkttag
    14:30 USA: Mastercard, Hauptversammlung
    15:00 DEU: Verve Group, Kapitalmarkttag
    17:00 USA: T-Mobile US, Hauptversammlung

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU/ITA: Unicredit-Kaufangebot für Commerzbank läuft Mitternacht aus PRT: EDP, Kapitalmarkttag

    TERMINE KONJUNKTUR
    JPN: Zentralbank, Zinsentscheid
    04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 5/26
    04:00 CHN: Industrieproduktion 5/26
    09:00 ESP: Arbeitskosten Q1/26
    10:00 ITA: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
    11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 6/26
    11:00 EUR: Arbeitskosten Q1/26
    14:00 POL: Verbraucherpreise 5/26
    14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
    14:30 USA: Im- und Exportpreise 5/26
    14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 5/26

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Digitales Pressegespräch Verband der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI Fachverband Batterien zu Batteriestandort Deutschland

    13:00 DEU: Sommerforum VDMA Ost: Luft- und Raumfahrt als neuer Wachstumsmarkt für den Maschinenbau, Magdeburg

    FRA: Zweiter Tag des G7-Gipfels - Themen: Welthandel, Iran- und Ukraine-Krieg, Verhältnis der Partner zu den USA unter Präsident Trump.

    LUX: Treffen der EU-Gesundheitsminister

    LUX: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 17. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 DEU: Sixt SE, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Bechtle, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Scout24, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Koenig & Bauer AG, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Cancom, Hauptversammlung
    12:00 GBR: International Consolidated Air, Hauptversammlung 15:00 DEU: Auto1 Group, Investor Day
    17:00 USA: Ebay, Hauptversammlung
    19:30 USA: Expedia, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 4/26
    08:00 GBR: Verbraucherpreise 5/26
    11:00 EUR: Verbraucherpriese 5/26 (endgültig)
    14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 5/26
    16:00 USA: Lagerbestände 4/26
    16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 5/26
    20:00 USA: Fed-Zinsentscheid

    SONSTIGE TERMINE
    11:00 DEU: Kapitalmarktprognose des Bundesverbands Öffentlicher Banken (VÖB), Frankfurt/M.

    11:00 DEU: Deutsch-Polnisches Forum u.a. mit Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) und dem polnischen Außenminister Rados?aw Sikorski, Berlin

    11:00 DEU: Online-Jahrespressekonferenz der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), Osnabrück

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 18. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 GBR: Tesco, Q1-Umsatz
    10:00 DEU: Volkswagen, Hauptversammlung, Wolfsburg
    10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung
    10:30 DEU: Sto, Hauptversammlung
    10:30 FRA: Totalenergies, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Tonies, Kapitalmarkttag 2026
    13:30 USA: Delta Air Lines, Hauptversammlung

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Knaus Tabbert, Jahres-Pk, Jandelsbrunn
    NLD: BE Semiconductor Industries, Investor Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:30 NLD: Arbeitslosenquote 5/26
    08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 4/26 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 5/26
    10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 4/26
    10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
    10:30 DEU: Ifo-Konjunkturprognose Sommer
    11:00 EUR: Bauproduktion 4/26
    13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    16:00 USA: Frühindikator 5/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Deutscher Immobilientag des Immobilienverbandes IVD, Erfurt

    09:00 DEU: BGH verhandelt über Auskunftsanspruch gegen Schufa, Karlsruhe

    13:00 DEU: Verkündungstermin im Fall der Schadenersatz-Sammelklage der Verbraucherzentrale Hessen gegen den Stromanbieter Stromio (Az. I-2 MK 1/22), Hamm

    BEL: EU-Gipfel, Brüssel

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 19. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Hornbach Holding, Q1-Zahlen
    09:00 DEU: Steico, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Quirin Bank, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Surteco, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Voltratron, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:01 GBR. GfK-Verbrauchervertrauen 6/26
    01:30 JPN: Verbraucherpreise 5/26
    08:00 DEU: Erzeugerpreise 5/26
    08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 5/26
    08:00 DEU: Erzeugerpreise 5/26
    09:30 POL: Industrieproduktion 5/26
    12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Großer Verfallstag an der Börse, Frankfurt/M.

    09:00 DEU: Kiel Security Conference 2026, mit Bundesaußenminister Johann Wadephul, Außenministern von Rumänien und Estland und anderen, Kiel

    11:30 DEU: OLG Köln: Verfahren von Verbraucherschützern gegen Rewe wird in zweiter Instanz verhandelt, Köln

    HINWEIS
    USA / CHN / SWE / FIN / HKG: Börsen geschlossen, Feiertag
    --------------------------------------------------------------------------------------- °

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