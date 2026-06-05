Der Börsen-Tag
Tech-Werte im Sturzflug: DAX & Wall Street rutschen deutlich ab
Technologieaktien unter Druck, Leitindizes halten sich wacker: Ein turbulenter Handelstag bringt weltweit rote Vorzeichen – mit teils heftigen Ausschlägen bei Nebenwerten.
Foto: Sven Hoppe - dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks notieren heute durchweg im Minus – mit teils deutlichen Abschlägen, insbesondere bei Technologie- und Nebenwerten. In Deutschland verzeichnet der Leitindex DAX aktuell ein Minus von 0,69 Prozent auf 24.761,10 Punkte. Damit hält sich der Blue-Chip-Index im Vergleich zu den übrigen deutschen Indizes noch relativ stabil. Deutlich schwächer zeigt sich der MDAX der mittelgroßen Werte, der um 1,25 Prozent auf 32.419,33 Punkte nachgibt. Noch stärker unter Druck steht der SDAX: Der Index der kleineren Unternehmen verliert 1,66 Prozent auf 18.436,44 Punkte. Besonders kräftig abwärts geht es im Technologiesektor: Der TecDAX fällt um 3,14 Prozent auf 4.072,47 Punkte und ist damit der größte Verlierer unter den betrachteten deutschen Indizes. Dies deutet auf eine ausgeprägte Schwäche bei Technologiewerten hin, die stärker unter Verkaufsdruck stehen als Standardwerte. Auch an der Wall Street dominieren rote Vorzeichen. Der US-Leitindex Dow Jones notiert derzeit 0,42 Prozent tiefer bei 51.281,89 Punkten und hält sich damit ähnlich wie der DAX vergleichsweise robust. Deutlich stärker belastet ist hingegen der breiter gefasste S&P 500, der 1,59 Prozent auf 7.473,09 Punkte einbüßt. Damit zeigt sich in den USA ein ähnliches Bild wie in Deutschland: Während die großen Standardwerte noch relativ moderat nachgeben, geraten breitere Marktsegmente und wachstumsorientierte Titel stärker unter Druck. In der Gesamtbetrachtung fallen heute vor allem Technologie- und Nebenwerte überdurchschnittlich, während die großen Leitindizes DAX und Dow Jones die Verluste etwas begrenzen.
DAXAirbus führte mit +4,55% die Gewinnerliste an, gefolgt von Zalando (+3,83%) und Beiersdorf (+3,17%). Demgegenüber standen Vonovia (-2,18%) und Mercedes-Benz Group (-2,71%), deutlich dominiert wurde die Verliererseite jedoch von Infineon Technologies mit einem starken Rückgang von -8,85%.
MDAXIm MDAX zeigten IONOS Group (+2,25%), Delivery Hero (+2,16%) und flatexDEGIRO (+1,88%) die besten Tagesverläufe. Auf der Verlustseite fielen AIXTRON (-5,05%), Salzgitter (-5,26%) und Wacker Chemie (-6,54%) deutlich ab.
SDAXVerve Group Registered (A) verzeichnete mit +3,49% den höchsten Zuwachs im SDAX, Ottobock folgte mit +2,64% und Secunet mit +1,71%. Die größten Rückgänge kamen von SUESS MicroTec (-5,24%), adesso (-6,15%) und SILTRONIC AG (-9,33%).
TecDAXIm TecDAX standen Ottobock (+2,64%), IONOS Group (+2,25%) und freenet (+0,89%) vorne. Tech-lastige Schwächen zeigten sich bei SUESS MicroTec (-5,24%), Infineon Technologies (-8,85%) und erneut SILTRONIC AG (-9,33%).
Dow JonesDie Spitzenreiter im Dow Jones waren Coca‑Cola (+3,12%), Procter & Gamble (+3,11%) und Amgen (+2,73%). Unter Druck gerieten Cisco Systems (-3,40%), NVIDIA (-3,65%) und IBM (-5,13%).
S&P 500Im S&P 500 hob sich Cooper Companies mit einem kräftigen Plus von +7,79% ab, gefolgt von Insulet (+5,01%) und Chipotle Mexican Grill (+4,93%). Deutliche Verluste zeigten ON Semiconductor (-7,63%), Coinbase (-7,76%) und Freeport‑McMoRan (-8,12%).
QuervergleicheDie stärksten Tagesgewinne kamen aus dem S&P 500 (Spitzenreiter Cooper Companies +7,79%), während die größten Einbußen bei europäischen Small-/Mid‑Caps zu finden waren (SILTRONIC AG -9,33%). Auffällig sind wiederkehrende Namen: IONOS Group und Ottobock tauchen als Gewinner in mehreren Indizes auf, während SUESS MicroTec und SILTRONIC AG in SDAX sowie TecDAX zu den größten Verlierern zählen. Technologiewerte zeigen besonders im TecDAX und DAX mit Infineon (-8,85%) Schwäche, während der US‑Markt neben kräftigen Gewinnern auch sehr starke Einzelverluste (etwa Coinbase, ON Semiconductor) aufweist.
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