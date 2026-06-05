Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie weiter im Abwärtstrend - -8,67 % - 05.06.2026

Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie ist bisher um -8,67 % auf 101,38€ gefallen. Das sind -9,63 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,65 %, geht es heute bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

MicroStrategy ist ein US-Anbieter von Business-Intelligence- und Analytics-Software, bekannt für Enterprise-Reporting, Dashboards und Self-Service-Analytics. Marktstellung: etablierter Nischenplayer im BI-Segment. Wichtige Konkurrenten: Microsoft (Power BI), Tableau/Salesforce, Qlik, SAP, Oracle. USP: starke Enterprise-Analytics, hohe Skalierbarkeit, zusätzlich hohe Sichtbarkeit durch umfangreiche Bitcoin-Bilanzstrategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -20,08 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -23,17 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -37,50 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A) auf -15,00 %.

Während Microstrategy (Doing business Strategy) (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -3,09 %.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -23,17 % 1 Monat -37,50 % 3 Monate -20,08 % 1 Jahr -66,47 %

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Stand: 05.06.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 331 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 33,69 Mrd.EUR € wert.

Nach robusten US-Arbeitsmarktdaten hat die Aussicht auf steigende US-Leitzinsen bereits in diesem Jahr die Kurse wichtiger Edelmetalle belastet. So fiel die Notierung für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) Gold am Freitagnachmittag in London auf rund …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,16 %. IBM notiert im Minus, mit -4,98 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,06 %. Oracle verliert -7,18 % SAP notiert im Minus, mit -0,25 %.

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Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.