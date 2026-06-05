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    Aktien Wien Schluss

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    ATX endet nach unstetem Verlauf tiefer

    Für Sie zusammengefasst
    • ATX gab nach volatiler Sitzung um 0,53 Prozent nach
    • Starke US-Arbeitsmarktdaten stärkten Zinserwartung
    • Erste-Aktien begrenzten Verluste trotz Branchenschwäche
    Aktien Wien Schluss - ATX endet nach unstetem Verlauf tiefer
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Freitag einen wechselhaften Handel in der Verlustzone beendet. Hatte er sich zunächst noch in einem Erholungsversuch bis unmittelbar an das Rekordhoch der Vorwoche herangewagt, ging der ATX letztlich 0,53 Prozent tiefer bei 6.084,17 Punkten aus dem Tag. Gegenwind kam am Nachmittag durch überraschend robuste US-Arbeitsmarktdaten, welche die Erwartung verfestigten, dass die US-Notenbank im Laufe des Jahres ihren Leitzins anheben könnte.

    Auf Wochensicht verlor der ATX 1,1 Prozent. Für den ATX Prime ging es am Freitag um 0,54 Prozent auf 3.004,41 Zähler hinab. Auch das europäische Umfeld schloss überwiegend im Minus. Mit Blick auf den seit Monaten marktbestimmenden Nahostkonflikt blieb die Meldungslage inzwischen vergleichsweise ruhig. Die Ölpreise gaben zuletzt dennoch etwas nach.

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    In den USA lag die Arbeitslosenquote im Mai zwar wie erwartet bei 4,3 Prozent, das Stellenwachstum übertraf die Analystenprognosen aber deutlich. Die Zinserhöhungserwartungen für das laufende Jahr wurden am Markt als Folge hochgeschraubt. Viele Ökonomen sind aber aktuell noch zurückhaltender und rechnen für 2026 mit stabilen Leitzinsen. "Wir halten diese Interpretation der heutigen Arbeitsmarktdaten für übertrieben", kommentierten etwa die Experten der Dekabank. "Einen unmittelbaren Preisdruck, dem man geldpolitisch begegnen müsste, kann man aus den Daten nicht ableiten."

    Größere Verluste im ATX verhinderten die schwer gewichteten Erste-Aktien, die als bester Wert um 1,6 Prozent anzogen. Belastet wurde das Barometer dagegen von teils klaren Verlusten bei Industrie- und Bautiteln, wobei die Anleger wohl auch bei einigen zuletzt gut gelaufenen Aktien Kasse machten. Andritz , Voestalpine und Porr gaben etwa zwischen 1,8 und 4,8 Prozent ab.

    Noch deutlicher büßten AT&S 6,3 Prozent ein und folgten so dem schwachen europäischen Branchentrend. Marktbeobachter begründeten die Gewinnmitnahmen bei vielen Halbleiterwerten mit Nachwirkungen des am Mittwochabend veröffentlichten Broadcom-Ausblicks, der die hohen Erwartungen nicht erfüllt hatte.

    Außerhalb des Leitindex schlossen Semperit-Aktien ein Prozent höher auf 15,20 Euro. B&C-Geschäftsführer Patrick Lackenbucher kündigte im APA-Interview an, das Übernahmeangebot für die Semperit weder zu verlängern, noch das Angebot von 15 Euro je Aktie anzupassen./spa/mik/APA/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Broadcom Aktie

    Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,92 % und einem Kurs von 76,50 auf Tradegate (05. Juni 2026, 17:16 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Broadcom Aktie um -8,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,89 %.

    Die Marktkapitalisierung von Broadcom bezifferte sich zuletzt auf 1,62 Bil..

    Broadcom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 515,00USD. Von den letzten 7 Analysten der Broadcom Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 400,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 580,00USD was eine Bandbreite von +17,51 %/+70,39 % bedeutet.




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