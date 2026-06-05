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    FIT GROUP AG startet am 18. Juni Handel an der Wiener Börse

    Die FIT GROUP AG startet an der Wiener Börse durch: Ein wachstumsstarkes Health- und Performance-Unternehmen mit klarer Markenstrategie und Multichannel-Vertrieb.

    FIT GROUP AG startet am 18. Juni Handel an der Wiener Börse
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Handelstart: Die FIT GROUP AG wird am 18. Juni um 9:00 Uhr an der Wiener Börse im Marktsegment direct market plus (Vienna MTF) notiert; ISIN DE000A426PD9.
    • Geschäftsfeld: Wachstumsorientiertes Unternehmen mit Fokus auf Health-, Performance- und Nutrition-Produkte sowie funktionale Konsumgüter (z. B. Nahrungsergänzung, Regeneration, Performance).
    • Markenstrategie: Entwicklung eigener, teils geschützter und innovativer Marken- und Produktkonzepte zur klaren Differenzierung vom Wettbewerb.
    • Stationärer Vertrieb & Partner: Bereits bestehende Präsenz im stationären Handel und langjährige Geschäftsbeziehungen, u. a. zu MediaMarktSaturn; Produkte auch in Reformhäusern; strategische Partnerschaften in der DACH-Region und den Niederlanden.
    • Ausbau der Distribution: Geplante Erweiterung der Distribution über starke Distributionspartner und neue Kanäle; Beispiel: „Tunnelblick“ (koffeinbasierte Pouch-Linie) für Tankstellen, Kioske und Convenience-Vertrieb.
    • Multichannel & Handelbarkeit: Ausbau des eigenen Online-Direktvertriebs zur Ergänzung von B2B- und Retail-Kanälen (Multichannel-Strategie); Aktien über Broker/Depotbanken mit Wiener-Börse-Anbindung handelbar (u. a. flatexDEGIRO); Hinweis: Mitteilung ist keine Anlageempfehlung.






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