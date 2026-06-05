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    Putin

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    Treffen mit Selenskyj macht noch keinen Sinn

    Für Sie zusammengefasst
    • Putin lehnt Selenskyj Angebot für direktes Treffen ab
    • Gipfeltreffen erst nach Vereinbarungen zur Lösung
    • Putin bezeichnet Selenskyj Schreiben als Unverschämtheit
    Putin - Treffen mit Selenskyj macht noch keinen Sinn
    Foto: Siarhei - 356130783

    ST. PETERSBURG (dpa-AFX) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat das in einem offenen Brief seines ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj angebotene direkte Treffen abgelehnt. "Ich sehe darin noch keinen Sinn", sagte der Kremlchef auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg. Vor einem solchen Gipfeltreffen müssten erst Vereinbarungen für eine dauerhafte Lösung des seit 2022 währenden Krieges getroffen werden. Das am Vortag von Kiew veröffentlichte Schreiben enthalte zudem "Elemente von Unverschämtheit", erklärte Putin.

    Die beste Antwort auf den Brief sei ein Aufruf an das russische Militär: "An die Arbeit, Brüder!" Putin erklärt immer wieder, dass die russischen Kriegsziele auch durch eine Fortsetzung der Kampfhandlungen erreicht werden könne, wenn es nicht auf diplomatischem Weg gehe.

    Tags zuvor hatte Selenskyj Putin für ein Ende des russisch-ukrainischen Krieges direkte Friedensgespräche in einem Drittstaat angeboten. In dem Schreiben spielte der 48-Jährige unter anderem auf das hohe Alter des 73-jährigen Kremlchefs an und betonte j?ngste ukrainische Erfolge bei Drohnenschlägen auf Ziele im russischen Hinterland./ast/DP/stk





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