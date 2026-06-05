argenx Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 05.06.2026

Am heutigen Handelstag konnte die argenx Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,47 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,49 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der argenx Aktie. Nach einem Plus von +4,49 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 775,60€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

argenx ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf innovative Therapien für Autoimmunerkrankungen spezialisiert hat. Mit Efgartigimod als Hauptprodukt und der einzigartigen SIMPLE Antibody™ Plattform zeigt es starkes Wachstumspotenzial. Wichtige Konkurrenten sind Alexion, Roche und AstraZeneca.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in argenx investiert war, konnte einen Gewinn von +19,29 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die argenx Aktie damit um +7,38 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,51 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei argenx auf +7,87 %.

Während argenx heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,06 %. Damit gehört argenx heute zu den auffälligeren Werten.

argenx Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,38 % 1 Monat +11,51 % 3 Monate +19,29 % 1 Jahr +44,53 %

Informationen zur argenx Aktie

Stand: 05.06.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 62 Mio. argenx Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,90 Mrd.EUR € wert.

Die wichtigsten Aktienmärkte in der Eurozone sind am Freitag mit den US-Börsen unter Druck geraten. Der amerikanische Arbeitsmarktbericht befeuerte Spekulationen über eine baldige Zinserhöhung der US-Notenbank Fed. Außerdem gingen in New York die …

Top- und Flop-Aktien am 05.06.2026 im E-Stoxx 50.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Biogen, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,97 %. UCB notiert im Minus, mit -0,23 %. AstraZeneca notiert im Plus, mit +2,97 %.

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Ob die argenx Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur argenx Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.