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    Marktgeflüster

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    Aktien, Gold, Bitcoin - alles fällt! Trump fragt: warum?

    Dabei ist der Zusammenhang recht einfach: die besseren US-Arbeitsmarktdaten lassen die Kapitalmarkt-Zinsen weiter steigen, - Geld wird also teurer.

    Aktien, Gold, Bitcoin - alles fällt heute nach besser als erwarteten US-Arbeitsmarktdaten - und Trump wundert sich darüber! Dabei ist der Zusammenhang recht einfach: die besseren US-Arbeitsmarktdaten lassen die Kapitalmarkt-Zinsen weiter steigen, - Geld wird also teurer. Die Kapitalmarkt-Zinsen wiederum steigen, weil die US-Notenbank Fed angesichts steigender Inflation (Iran-Konflikt) und robustem US-Arbeitsmarkt nun vielleicht bald die Zinsen anheben muss. Damit aber wird der KI-Hype immer fragwürdiger: wir sehen bereits schon seit Wochen Hinweise auf Liquiditäts-Probleme (Bitcoin, Privat Loan-Sektor. Die hoch gehebelten Long-Positionen bei KI-Aktien werden nun enthebelt..

    Hinweis aus Video: Fugmann´s Trading Woche
    https://ftw.finanzmarktwelt.de/?campaign_id=20250211FMWWSNV

     

    Das Video "Aktien, Gold, Bitcoin - alles fällt! Trump fragt: warum?" sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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