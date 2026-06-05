Aktien, Gold, Bitcoin - alles fällt! Trump fragt: warum?

Aktien, Gold, Bitcoin - alles fällt heute nach besser als erwarteten US-Arbeitsmarktdaten - und Trump wundert sich darüber! Dabei ist der Zusammenhang recht einfach: die besseren US-Arbeitsmarktdaten lassen die Kapitalmarkt-Zinsen weiter steigen, - Geld wird also teurer. Die Kapitalmarkt-Zinsen wiederum steigen, weil die US-Notenbank Fed angesichts steigender Inflation (Iran-Konflikt) und robustem US-Arbeitsmarkt nun vielleicht bald die Zinsen anheben muss. Damit aber wird der KI-Hype immer fragwürdiger: wir sehen bereits schon seit Wochen Hinweise auf Liquiditäts-Probleme (Bitcoin, Privat Loan-Sektor. Die hoch gehebelten Long-Positionen bei KI-Aktien werden nun enthebelt..

Hinweis aus Video: Fugmann´s Trading Woche

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