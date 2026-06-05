Börsen Update
Börsen Update USA - 05.06. - US Tech 100 schwach -3,68 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 51.186,34 PKT und fällt um -0,61 %.
Top-Werte: Procter & Gamble +5,30 %, Coca-Cola +4,39 %, Travelers Companies +3,74 %, Johnson & Johnson +3,68 %, McDonald's +2,87 %
Flop-Werte: IBM -4,64 %, Cisco Systems -4,47 %, NVIDIA -3,61 %, Goldman Sachs Group -2,87 %, Caterpillar -2,19 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:44) bei 29.423,19 PKT und fällt um -3,68 %.
Top-Werte: Coca-Cola Europacific Partners +3,34 %, Mondelez International Registered (A) +3,20 %, Xcel Energy +3,00 %, Amgen +2,80 %, Vertex Pharmaceuticals +2,64 %
Flop-Werte: Arm Holdings -10,62 %, Insmed -9,71 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -9,02 %, SanDisk Corporation -8,97 %, Qualcomm -7,96 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:26) bei 7.460,49 PKT und fällt um -1,76 %.
Top-Werte: Cooper Companies +8,71 %, Everest Re Group +6,01 %, Chipotle Mexican Grill +5,97 %, Kenvue +5,74 %, Procter & Gamble +5,30 %
Flop-Werte: First Solar -10,52 %, SanDisk Corporation -8,97 %, Super Micro Computer -8,60 %, Robinhood Markets Registered (A) -8,22 %, Coinbase -8,07 %
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