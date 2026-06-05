Procter & Gamble Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 05.06.2026

Die Procter & Gamble Aktie kann am heutigen Handelstag um +5,30 % auf 127,62€ zulegen. Das sind +6,42 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,13 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Procter & Gamble Aktie. Nach einem Plus von +0,13 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 127,62€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Procter & Gamble ist ein globaler Konsumgüterkonzern mit Fokus auf Haushalts-, Körperpflege- und Hygieneprodukte (u.a. Ariel, Pampers, Gillette, Oral-B). P&G ist in vielen Kategorien Marktführer mit starker Markenmacht und breiter Distribution. Wichtige Konkurrenten sind Unilever, Colgate-Palmolive, Kimberly-Clark, Henkel. USP: starke Markenportfolios, hohe Marketing- und Innovationskraft, globale Skaleneffekte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Der heutige Anstieg bei Procter & Gamble konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -10,94 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,83 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,95 %. Im Jahr 2026 gab es für Procter & Gamble bisher ein Minus von -0,59 %.

Während Procter & Gamble heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,61 %. Damit gehört Procter & Gamble heute zu den auffälligeren Werten.

Procter & Gamble Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,83 % 1 Monat +3,95 % 3 Monate -10,94 % 1 Jahr -16,59 %

Informationen zur Procter & Gamble Aktie

Stand: 05.06.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Procter & Gamble Aktien. Damit ist das Unternehmen 296,90 Mrd.EUR € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Colgate-Palmolive, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,86 %. Johnson & Johnson notiert im Plus, mit +3,26 %. Kimberly-Clark notiert im Plus, mit +5,52 %.

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Ob die Procter & Gamble Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Procter & Gamble Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.