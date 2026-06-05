🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsProcter & Gamble AktievorwärtsNachrichten zu Procter & Gamble

    Besonders beachtet!

    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare

    Procter & Gamble Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 05.06.2026

    Am 05.06.2026 ist die Procter & Gamble Aktie, bisher, um +5,30 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Procter & Gamble Aktie.

    Besonders beachtet! - Procter & Gamble Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 05.06.2026
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    Procter & Gamble ist ein globaler Konsumgüterkonzern mit Fokus auf Haushalts-, Körperpflege- und Hygieneprodukte (u.a. Ariel, Pampers, Gillette, Oral-B). P&G ist in vielen Kategorien Marktführer mit starker Markenmacht und breiter Distribution. Wichtige Konkurrenten sind Unilever, Colgate-Palmolive, Kimberly-Clark, Henkel. USP: starke Markenportfolios, hohe Marketing- und Innovationskraft, globale Skaleneffekte.

    Procter & Gamble Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 05.06.2026

    Die Procter & Gamble Aktie kann am heutigen Handelstag um +5,30 % auf 127,62 zulegen. Das sind +6,42  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,13 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Procter & Gamble Aktie. Nach einem Plus von +0,13 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 127,62. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Procter & Gamble!
    Long
    137,85€
    Basispreis
    0,91
    Ask
    × 14,09
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    151,55€
    Basispreis
    0,40
    Ask
    × 13,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg bei Procter & Gamble konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -10,94 % nicht vollständig ausgleichen.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,83 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,95 %. Im Jahr 2026 gab es für Procter & Gamble bisher ein Minus von -0,59 %.

    Während Procter & Gamble heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,61 %. Damit gehört Procter & Gamble heute zu den auffälligeren Werten.

    Procter & Gamble Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,83 %
    1 Monat +3,95 %
    3 Monate -10,94 %
    1 Jahr -16,59 %
    Stand: 05.06.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur Procter & Gamble Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Procter & Gamble Aktien. Damit ist das Unternehmen 296,90 Mrd.EUR € wert.

    Tech-Werte im Sturzflug: DAX & Wall Street rutschen deutlich ab


    Technologieaktien unter Druck, Leitindizes halten sich wacker: Ein turbulenter Handelstag bringt weltweit rote Vorzeichen – mit teils heftigen Ausschlägen bei Nebenwerten.

    Börsenstart USA - 05.06. - US Tech 100 schwach -2,59 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Old Spice and Walmart Celebrate the Graduating Class of 2026 with A Fireside Chat From Basketball Analyst, Andraya Carter, On The Impact Of Mentorship


    For the 4th consecutive year, Old Spice and Walmart celebrated the Big Brothers Big Sisters of Miami Class of 2026 at the annual “School of Swagger” graduation event at Florida Memorial University. The celebration recognized students for their …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Colgate-Palmolive, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,86 %. Johnson & Johnson notiert im Plus, mit +3,26 %. Kimberly-Clark notiert im Plus, mit +5,52 %.

    Procter & Gamble Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Procter & Gamble Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Procter & Gamble Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Procter & Gamble

    +5,69 %
    +1,88 %
    +4,13 %
    -10,89 %
    -16,30 %
    -11,33 %
    +8,55 %
    +66,45 %
    +2.020,47 %
    ISIN:US7427181091WKN:852062
    Procter & Gamble direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Procter & Gamble Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 05.06.2026 Am 05.06.2026 ist die Procter & Gamble Aktie, bisher, um +5,30 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Procter & Gamble Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     