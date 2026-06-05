Russland wählt erneut den Krieg

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bedauert die Ablehnung eines direkten Treffens durch Kremlchef Wladimir Putin. "Leider wählt die russische Seite erneut den Krieg", sagte Selenskyj in einer Videobotschaft. Die Antwort sei schwach und enttäusche sicherlich viele in der Welt.

Als Ausweg forderte der Ukrainer erneut stärkere internationale Maßnahmen gegen den Kriegsgegner. "Russland muss weniger Geld haben und der Druck auf Russland muss steigen", betonte Selenskyj und dankte den Unterstützern seines Landes.