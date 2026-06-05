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    Kreml

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    Putin traf Schröder zu Vieraugengespräch

    Für Sie zusammengefasst
    • Putin traf Schröder zu einem Vieraugengespräch
    • Schröder als möglicher Vermittler und Ex-Lobbyist
    • Beziehungen EU und Russland seit 2022 belastet
    Kreml - Putin traf Schröder zu Vieraugengespräch
    Foto: Siarhei - 356130783

    MOSKAU (dpa-AFX) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich nach Kreml-Angaben zu einem Vieraugengespräch mit Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) getroffen. "Ja, sie haben sich getroffen. Es war ein gutes Gespräch", sagte der außenpolitische Berater Putins, Juri Uschakow, der Agentur Interfax. Zum Inhalt und dabei möglichen Perspektiven für Verhandlungen zwischen Russland und der Europäischen Union konnte er keine Angaben machen. Das Treffen fand demnach im Kreml in Moskau statt.

    Putin hatte Schröder kürzlich als möglichen Vermittler für Gespräche zwischen der EU und Russland genannt. Der 82-Jährige ist mit dem Kremlchef befreundet und war nach seiner Regierungszeit als Lobbyist für russische Energieunternehmen tätig. Der Vorschlag stieß in Deutschland und anderen EU-Staaten auf Ablehnung.

    Die Beziehungen zwischen der EU und Russland sind durch den seit 2022 währenden russischen Krieg gegen das Nachbarland Ukraine schwer belastet./ast/DP/he





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