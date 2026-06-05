Eurokurs sackt deutlich ab - US-Arbeitsmarktbericht stützt Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag nach einem starken US-Arbeitsmarktbericht stark unter Druck geraten. Am Nachmittag fiel der Kurs der Gemeinschaftswährung bis auf 1,1523 US-Dollar. Vor den Arbeitsmarktdaten hatte er noch bei rund 1,1640 Dollar gelegen. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zwischenzeitlich auf 1,1640 (Donnerstag: 1,1640) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8591 Euro.

Gestützt wurde der Dollar durch einen überraschend stark ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht. Die Beschäftigtenzahl war im Mai deutlich stärker gestiegen als erwartet. Der überraschend deutliche Stellenaufbau stärkte die Erwartungen für eine Anhebung der US-Leitzinsen. Am Markt gilt nun eine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte bis zum Jahresende als eingepreist.